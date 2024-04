Kdo je připraven, není překvapen. Řidiči Správy a údržby silnic Pardubického kraje se už nyní připravují na další zimní údržbu. Zdokonalit se v ovládání několikatunových sypačů a dalších vozidel za nepříznivých podmínek vyrazili na vysokomýtský polygon. Školení tam v sedmi dnech absolvovalo 230 šoférů ze všech cestmistrovství.

V rámci celodenní akce silničáři absolvovali nejprve teoretickou část a poté trénink na polygonu na několika stanovištích. Náklady na školení pokryla dotace Pardubického kraje. „Účelem školení bylo, aby se řidiči zdokonalili v ovládání techniky v nestandardních podmínkách a krizových situacích. Bezpečně si procvičit jízdu na kluzkém povrchu silnice, krizové brždění a zastavení několikatunového sypače nebo zvládnutí smyku je pro řidiče velmi přínosné. U řidičů, kteří musí jít do práce často v podmínkách, kdy řada z nás ani nechce vyjíždět, to platí dvojnásob,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Školení se konalo na vysokomýtském polygonu, kde pořadatelé připravili na trati několik stanovišť, na kterých se řidiči v rámci odpoledního programu postupně všichni vystřídali. Patřilo sem například krizové brždění při jízdě na kluzkém terénu, zastavení před překážkou, ale i dovednostní disciplíny, které prověřily jejich odhad a cit.

Řidiči si vyzkoušeli, jak se chovají různé typy aut s různými podvozky (4x4 a 6x6) a jak se mění jízdní vlastnosti v závislosti na typu obutých pneumatik.

Jedním z připravených stanovišť byla jízda z kopce a do zatáčky s nutností vyhnout se překážce na „přechodu pro chodce“. Řidiči postupně přidávali rychlost tak, aby si ověřili, jak se jejich auto chová. Z kopce se rozjížděli nejprve pomaleji, rychlost ale postupně zvětšovali. Na vlastní kůži si tak procvičili zastavení na kluzkém terénu a prověřili také ABS systém na svých vozech.

Řidiči Správy a údržby silnic Pardubického kraje se už nyní připravují na další zimní údržbu.Zdroj: Pardubický kraj

Na dalším stanovišti potom měli za úkol autem položit jeden z připravených sloupků tak, aby druhý z nich zůstal stát. Dalším úkolem bylo otevřít závoru a neshodit přitom lahve, dotknout se věže z pneumatik, aby kužel na vrcholu zůstal stát, nebo vycouvat přes připravenou trasu.

„Školení bylo připravené tak, aby si každý prověřil, co dokáže a co dokáže jeho auto. Při reálné zimní údržbě musí všichni řidiči jezdit na jistotu a nemají prostor na testování těchto manévrů. Na to je naopak polygon ideální, a tak věřím, že se bude v budoucnu tato aktivita opakovat,“ uvedl ředitel Správy a údržby Pardubického kraje Zdeněk Vašák.