„Navýšení prací v tomto rozsahu nebylo možné řešit dodatkem smlouvy,“ uvedla Jana Kohoutová z odboru komunikace firmy Strabag, která měla opravu silnice na starost. Stavbaři tak loni v létě sbalili stroje a stáhli z místa zaměstnance. „Práce na projektu byly ukončeny na základě oboustranné dohody,“ řekla Kohoutová.

Pardubický kraj proto následně vypsal výběrové řízení. Předcházelo mu však zabezpečení a statické zajištění svahu a také nová projektová dokumentace.

Podle Věstníku veřejných zakázek kraj počítá, že oprava sedm kilometrů dlouhého úseku vyjde na téměř sto milionů korun. „Museli jsme stavební práce přerušit a následně po dohodě s původním dodavatelem byla ukončena také smlouva. Do té doby se podařilo dokončit modernizaci silnice z Hrádku až po křižovatku se Sokolskou ulicí v Kerharticích,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

S novým dodavatelem kraj nyní podepsal smlouvu. Na staveniště by se silničáři měli vrátit 1. července. Na místě v současné době probíhají průzkumné vrty a další přípravné práce. „Naším cílem je co nejdříve zprovoznit úsek od křižovatky se Sokolskou ulicí směrem k mostu typu Bailey Bridge, který bude pro tyto potřeby nutné upravit. Následně by zbytek dopravy pokračoval přes Kerhartice k hlavnímu nádraží,“ řekl Netolický. Hotovo by mělo být ještě letos.

V červenci by podle hejtmana měla začít modernizace dalšího úseku silnice II/315, a to z Ústí nad Orlicí směrem na Skuhrov, kde naváže na úsek Skuhrov – Lanškroun, který byl dokončen v listopadu 2020. Kraj za něj zaplatil 150 milionů korun. Modernizovaný úsek byl zde na dvou místech, a to na výjezdu z Lanškrouna a na Skuhrově, pokryt „tichým“ asfaltem, který snižuje hlučnost vozovky.

Plán objízdných tras:

Po dobu oprav je silnice uzavřená od křižovatky silnice II/315 (ulice J. Haška) k vlakovému nádraží až po silniční most pod Hrádkem. Stanovená obousměrná objízdná trasa tak zřejmě ještě několik dlouhých měsíců potrvá. Vede přes silnici I/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, silnici II/312 Orlické Podhůří-Rozsocha, Mostek, Choceň, silnici II/317, silnici II/315 Choceň, Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, dále směr Sloupnice. Vjezd do Kerhartic je stále povolen pouze vozidlům integrovaného záchranného systému, autobusům a rezidentům přilehlých obcí.