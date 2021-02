"Pracovníci správy a údržby silnic museli uzavřít silnici spojující Choceň a Újezd u Chocně, která je v obci Darebnice úplně pod vodou. Uzavírka je označena dopravními značkami. Podobná situace je i v blízkosti řeky Tichá Orlice v Dolní Dobrouči, kde voda stojí na některých vedlejších komunikacích," uvedla tisková mluvčí policie Lenka Vilímková.

Police varuje řidiče, aby se nesnažili zatopenými částmi silnic projet, riskují poškození aut, ale i ohrožení zdraví. "Dbejte dopravního značení i za cenu ujetí delšího úseku. Rovněž apelujeme na rodiče, aby dětem připomněli jak se bezpečně chovat v blízkosti rozvodněných řek a potoků. Hra na takových místech může skončit tragicky," dodala mluvčí policie.

Není to poprvé, co je problém projet úsek mezi Chocní a Darebnicí, na rovince se voda drží. "Tam to je pořád, když hodně prší a voda jde nahoru," konstatovala řidička Pavla po zaplavení silnice vloni v červnu.

V Dolní Dobrouči se během pátečního dopoledne vrátila situace k normálnímu stavu a silnice byly opět sjízdné.Zdroj: PČR