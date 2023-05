Řidiči na Orlickoústecku se objížděk nezbaví. Letos bude okres jeden velký špunt

/ODKAZY NA JEDNOTLIVÉ UZAVÍRKY, MAPA/ Řidiči na Orlickoústecku musejí letos počítat s řadou nepříjemných silničních uzavírek, z nichž některé zasáhnou i do období prázdnin. Jde zejména o modernizaci silnice druhé třídy č. 315 mezi Ústím nad Orlicí a Hrádkem, kde se práce před časem zastavily kvůli sesuvu půdy. Do toho se začala opravovat silnice z Chocně do Českých Libchav a řada dalších. Deník zmapoval nejdůležitější opravy silnic v okrese, které nás čekají.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jana Martinková