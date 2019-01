Orlickoústecko – Okres v průběhu středy a čtvrtka zasypal sníh. Jak informovala mluvčí policie, uzavřel dokonce silnici I. třídy č. 43 z Lanškrouna na Albrechtice a dále na Horní Heřmanice.

V Dolní Orlici na Králicku havaroval 28letý muž

„Na rozbředlém sněhu ztratil kontrolu nad řízením vozu, se kterým se přetočil přes střechu a havaroval mimo komunikaci. Řidič a spolujedoucí byli rychlou lékařskou pomocí převezeni k ošetření do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí s tím, že vliv alkoholu policisté u řidiče vyloučili dechovou zkouškou. Škoda je předběžně vyčíslena na 80 tisíc korun.

Na Bredůvce zase ve čtvrt na dvanáct havaroval třiadvacetiletý řidič nákladního automobilu značky Mercedes-Benz Atego.

„Nepřizpůsobil rychlost jízdy, v zatáčce na vozovce pokryté souvislou vrstvou rozbředlého sněhu dostal s vozidlem smyk a následně narazil do dopravní značky. Řidič zraněn nebyl a dechová zkouška na alkohol byla u něho negativní. Škoda je vyčíslena na devět tisíc korun,“ konstatovala Lenka Vilímková a upozornila, že řidiči by měli jezdit s maximální opatrnost.



Hasiči museli muže z auta po nehodě vystříhat

K nehodě dvou aut vyjížděly ve středu záchranné složky i do Dolní Lipky. A ke slovu se dostaly hydraulické nůžky. „Zdemolovanou karoserii jednoho z vozidel museli hasiči rozstříhat tak, aby z vozu vyprostili jednu osobu. Zraněno bylo i dítě,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková s tím, že všechny osoby byly předány do péče zdravotníkům.

„Řidič jednoho z vozidel musel být uveden do umělého spánku a připojen k umělé plicní ventilaci a monitoru vitálních funkcí a následně převezen do FN Hradec Králové. Další pacientka musela být i s dítětem převezena s lehkými zraněními hrudníku a horních končetin do Orlickoústecké nemocnice,“ doplnil mluvčí krajských záchranářů Aleš Malý.