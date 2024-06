Řidiče letos potrápí uzavírka silnice z Chocně do Libchav a z Ústí do Letohradu

Výstavba dálnice D35, která uleví přetížené státovce I/35, jež je takřka řidičským postrachem, konečně běží na plné obrátky. A kupodivu není spojena s velkým množstvím uzavírek a objížděk. Horší je to na ostatních hlavních spojnicích na Orlickoústecku. Už druhý rok se řidiči potýkají s rekonstrukcí silnice z Chocně do Libchav, letos navíc začne i modernizace cesty z Ústí nad Orlicí do Letohradu. A vedle nich řidiče čeká i několik dalších menších uzavírek.

Opravená silnice z Ústí do Letohradu | Foto: Pardubický kraj

V dubnu začala rekonstrukce prostředního úseku silnice z Chocně do Libchav, s tím se měnily i objízdné trasy. Řidiči musí nyní do Libchav jezdit z Chocně oklikou přes Jehnědí a Hrádek, hotovo má být v prosinci. Oba sousední úseky silnice jsou již zmodernizovány. O tom píšeme více zde: Další uzavírka u Brandýsa. Začíná oprava silnice z Mostku do Rozsochy Ne zcela jasný je harmonogram plánované modernizace silnice z Ústí do Letohradu, jedné z nejrozbitějších cest na Orlicku. V květnu a červnu tady silničáři provedli velkoplošné výspravy, které ji daly do pořádku alespoň v nejhorších úsecích před celkovou rekonstrukcí. Ta by měla začít v druhé polovině letošního roku. Aktuální i plánované opravy či výstavby silnic na Orlickoústecku můžete sledovat ZDE „Rekonstrukce bude probíhat v několika etapách. Letos začneme opravou v úseku od okružní křižovatky ulic Cihlářská a Letohradská po železniční přejezd u Černovíru s předpokládaným termínem dokončení ve druhém pololetí roku 2025,“ nastínil hejtman Martin Netolický. O tom píšeme více zde: Cestáři poslepovali tankodrom mezi Ústím a Letohradem, silnici čeká rekonstrukce Celý rok má pokračovat rekonstrukce silnice z Letohradu do Žamberka, konkrétně tříkilometrového průtahu Lukavicí. „Součástí rekonstrukce bude i rekonstrukce stávajících odvodňovacích zařízení a doplnění o nová pro odvedení povrchových dešťových vod. Dále dojde k rekonstrukci autobusových zálivů, výměna stávajících poničených silničních obrub a případně jejich doplnění. Rekonstrukce silnice spočívá v odfrézování stávajících krytových vrstev, následně dojde k vyrovnání podkladu a položení nových vrstev komunikace," uvedli silničáři na svých stránkách s tím, že hotovo bude až v roce 2026. Dálniční přivaděč z Libchav do Chocně? Zapomeňte. Okresku kraj jen opraví Rekonstruuje se rovněž průtah Trpíkem. A řada dalších silnic se letos teprve začne opravovat, vesměs jde ale o silnice III. tříd a nejsou tedy pro většinu řidičů tak zásadní. Na spadnutí je ještě letos například rekonstrukce silnice III/3058 Běstovice – Újezd u Chocně, modernizace silnice II/311 Mladkov – Jablonné nad Orlicí, dokončení modernizace silnice III/31110 v Jamném nad Orlicí či oprava Lidické ulice v Lanškrouně. Má se rovněž opravovat propustek v Semaníně na silnici III. třídy a modernizovat výpadovka z České Třebové na Skuhrov. Mohlo by vás také zaujmout: Naposledy zelená louka. Podívejte se z dronu na budoucí D35 z Mýta do Litomyšle Zdroj: Peter Kojnok

