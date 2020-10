Revitalizace dělostřelecké tvrze Bouda pokračuje. V první etapě došlo k elektrifikaci tvrze, ve druhé k vybudování provozní budovy.

Z rekonstrukce vchodového srubu tvrze Bouda | Foto: archiv tvrze Bouda

Třetí se týká vchodového srubu K S 22, který projde rekonstrukcí. Práce už započaly. Cílem je vrátit ho do původního stavu, v jakém byl před druhou světovou válkou. „Mezitím se v dílnách specializovaných firem vyrobí repliky posuvných vrat vjezdu a dveře do vstupu pro pěší, odlije střílna zbraně D do pravé střelecké místnosti. Jako bonbonek na dortu budou vyrobeny repliky obou pancéřových zvonů,“ uvedli provozovatelé muzea.