/FOTOGALERIE/ Řetová na Orlickoústecku má novou školku. Moderní stavba, kterou obec plánovala řadu let, vyšla na 32 milionů korun. Autorkou projektu je známá architekta Hana Soviš Fučíková.

Nový interiér školky. | Foto: Obec Řetová

Novou mateřinku v obci připravovali řadu let. „Kapacita naší školky se ukazovala do budoucna malá, a to vzhledem k tomu, že jsme spádovou školku pro obce Řetůvku a Přívrat,“ vysvětlila starosta obce Hana Šafářová.