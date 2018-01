Reportáž: Přivoňte si a ochutnejte... Vše povolené, jste v bezobalu

Vysoké Mýto - „Půl kila hrášku a špaldovou mouku. A semínka na chleba,“ říká u pultu starší žena a vytahuje plátěné pytlíčky. „Přivoňte si a ochutnejte,“ otevírá velkou sklenici sušeného ovoce Šárka Michalcová.

Šárka Michalcová má bezobalový obchod ve Vysokém Mýtě. Nabízí mouky, luštěniny, vločky, rýži... Přijďte si se sáčkem. Nasype vám, kolik si řeknete.Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

Pro české obchody stále trochu netradiční obrázek. V bezobalové prodejně ale běžná věc. „Chci, aby se zákazník sám rozhodl, jestli potravinu koupí nebo ne,“ vypráví mladá žena.

Domácí chleba

Šárka Michalcová obchod ve Vysokém Mýtě otevřela před třemi lety. Ve stejnou dobu vznikla první bezobalová prodejna v Praze. „Před lety tady nebyl takový výběr zdravých potravin a měla jsem docela problém sehnat některé věci pro bezlepkáře. Mně v té době našli intoleranci na pšenici a určité obiloviny. Když už jsem je sehnala, neměli je namleté na mouku. Kamarádka si v té době koupila mlýnek a mouku mi mlela. Uvědomila jsem si, že z čistě namleté pohanky si upeču chleba a nemusím kupovat bochník za sedmdesát korun,“ vysvětluje Šárka Michalcová.

Zakládá si na jedinečném sortimentu zdravých a kvalitních potravin, které lidé v okolí jinde nekoupí. Jezdí za ní desítky kilometrů. A navíc žena zákazníka ještě „zasype“ užitečnými radami a recepty.

Obchod jako velká spíž. Tak to majitelka vysokomýtského obchodu bere. Prodává jen to, co by si sama koupila. „Co bych nejedla nebo cítím, že není dobré, to tady neprodám. Snažím se udržovat jedinečný sortiment. Největší zájem mají lidé o čerstvě namletou mouku a směsi. Nechávají si taky čerstvě mačkat vločky. Není potřeba vymýšlet nové recepty, jen upravuji ty staré tradiční recepty po babičce a z Kuchařky naší vesnice,“ přibližuje majitelka krámku.

Otevírá malou sklenici a dává přivonět. Exotika. Perníkové koření, kari a masala. „Kamarádka si dovezla recepty z Indie a prozradila mi poměry, tak mícháme koření podle indických receptur,“ podotýká Šárka Michalcová.

Špalda frčí

Český národ se podle ní postupně dostává ke zdravé stravě. Svědčí o tom i fakt, že v prodejně ve Vysokém Mýtě za týden semele pětadvacet kilogramů špaldové mouky. „Myslím, že lidé ke zdravé výživě pomalu docházejí, jak se objevují zdravotní problémy a přecházejí na komplexní stravu. Mají více energie a nepotřebují mlsat. Většina nemocí má původ v jídle,“ míní majitelka bezobalové prodejny.

Doma ale vaří dvojí jídla, a to zdravá a klasická. Takže manželovi udělá třeba těstoviny s masem a sobě jáhlový nákyp. Díky tomu ji ani moc nepotkáte v supermarketu. „Tam nakupuji jen ovoce a zeleninu. Chleba si upeču, mléčné výrobky mám z farmy Pohlových od Chocně, takže v obchoďáku si nemám co dát,“ uzavírá Šárka Michalcová.