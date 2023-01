Na Dolní Moravě, jednom z nejnavštěvovanějších horských středisek v Česku, se 13. května 2022 otevřel nejdelší visutý most pro pěší na světě. Je dlouhý 721 metrů a stojí ve výšce téměř 100 metrů nad horským údolím.

„Projekt jsme měli v hlavě už před osmi či devíti lety. Je zhruba stejně starý jako Stezka v oblacích. Ale spousta projektů most předběhla, a tak na něj došla řada až nyní. Zjistili jsme, že není vůbec jednoduché v takovéto nadmořské výšce a v takovýchto klimatických podmínkách realizovat tento typ konstrukce,“ vysvětlil ředitel horského resortu Martin Palán.

Ne každý je však z nové atrakce nadšený. Podle ochránců přírody a místních dostává příroda Králického Sněžníku kvůli mostu zabrat.

Nový urgentní příjem pro nemocnici

Orlickoústecká nemocnice získala novou dominantu. Pacientům ze spádové oblasti 200 tisíc obyvatel východní části Pardubického kraje slouží od 6. května 2022 nový urgentní příjem. Jeho vybudování je prozatím největší dokončenou investicí v historii Pardubického kraje. Nová budova se však ze začátku potýkala s problémy. V červnu vypadlo okno a zranilo sestru. Později se zjistilo, že uvnitř stavby, která stála kraj téměř 600 milionů korun, chyběl mobilní signál a nedalo se v některých místech budovy telefonovat.

Modernizace tratě

Železniční trať mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí je považovaná za jednu z nejkrásnějších v republice. Jedná se však zároveň o jeden z posledních koridorů, který dosud neprošel modernizací. To se však s letošním rokem mění. Desetikilometrový železniční koridor má vyjít na 3,4 miliardy korun a přinese plynulejší a bezpečnější provoz. Práce probíhaly v minulém roce, hotovo má být letos v červnu. Od července tak mezinárodní vlaky směřující do Rakouska či Maďarska nebudou jezdit přes Havlíčkův Brod, ale vrátí se zpět na první koridor. To přinese téměř půlhodinové zrychlení v úseku mezi Prahou a Brnem. „Cestovní čas se tak na této trase zkrátí o 26 minut na 2 hodiny 33 minut,“ potvrdil výkonný ředitel vlakové dopravy RegioJet Jakub Svoboda.

Zelená pro úsek dálnice Mýto-Džbánov

Ministerstvo dopravy vydalo 29. července 2022 povolení na stavbu dálnice D35 pro úsek Vysoké Mýto – Džbánov. V trase následně odstartoval archeologický průzkum. Těsně na konci roku 2022 zahájilo ŘSD výběrové řízení pro tento úsek, vykoupeno je už přes 90 % pozemků. Stavba o délce 5,95 kilometru má vyjít na 2,5 miliardy korun a hotovo má být v roce 2026.

Historická lávka šla k zemi

Více než 110 let stará lávka přes Divokou Orlici v Žamberku musela být na začátku října 2022 stržena. „Poruchy betonových konstrukcí jsou vážné a vlastní nosná konstrukce je v klíčových místech značně oslabena,“ stálo ve studii, kterou si radnice nechala zpracovat. Město však vyslyšelo přání veřejnosti, aby se podoba mostku nezměnila. Replika mostu má být hotová v tomto roce.