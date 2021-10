Rekonstrukce společenské sálu na Skalce je zase o krok blíže. Jediné místo, kde se v České Třebové mohou konat větší společenské události, vlastní Pardubický kraj. Jeho radní na začátku týdne schválili investiční záměr s předpokládanou hodnotou více než 53 milionů korun. Zahájení rekonstrukce je závislé na dostupnosti finančních prostředků. S pracemi by se ale mohlo začít v roce 2023.

Vizualizace nové podoby společenského sálu VOŠ a SŠ technické v České Třebové. | Foto: Pardubický kraj

O úpravě sálu, která je součástí Střední školy technické Gustava Habrmana, se mluví již řadu let. Společenské prostory už morálně zastaraly, proto kraj ve spolupráci s městem nyní hledá cesty, jak sál opravit. „Ten sál si to moc zaslouží. Téměř patnáct let jsme tam vždy o prázdninách gruntovali a ty parkety byly opravdu šílené,“ řekla před časem Deníku místní obyvatelka Lída Habrmanová.