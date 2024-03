V psím útulku v Lanškrouně skončil týraný Rek. Pes s obřím nádorem potřebuje kromě nového hodného pána taky zásadní operaci. Místo obojku měl navíc pejsek kolem krku velký těžký řetěz.

Týraný Rek byl odebrán majiteli a nyní je v útulku v Lanškrouně. | Foto: Petr Heroes Lanškroun

Jeden z nejnovějších přírůstků v útulku Pet Heroes Lanškroun má za sebou hodně krušnou minulost. Staršího psa Reka odebraly úřady majiteli kvůli týrání a k tomu ho trápí velký nádor mezi nohama, který mu i překáží při močení.

Zaujal vás Rekův příběh a chtěli byste zuboženému pejskovi pomoci? Můžete přispět na potřebnou operaci přes portál Darujme: https://www.darujme.cz/rek nebo na účet 2288471053/5500, variabilní symbol 202410.

„Rek měl na krku místo obojku řetěz a na první pohled byl zanedbaný. Má ve špatném stavu i zuby. Největší starost nám ale hned dělal obří nádor mezi zadníma nohama,“ uvedla vedoucí útulku v Lanškrouně Renata Kristková.

Netuší, jestli tenhle pejsek vůbec někdy v životě zažil, jaké to je cítit lásku a že na něm lidem záleží. "Přišel k nám úplně vyplašený, ale zároveň moc vděčný. Krásně jí, miluje lidi a mazlí se. Vzali jsme si ho pod sebe do péče, abychom tak zajistili, že se už nikdy nevrátí k původním majitelům, protože to do budoucna hrozilo,“ dodala Kristková.

Škodovka na Orlickoústecku smetla plot i bránu, zranila se jedna osoba

Nádor Rekovi tlačí i na střeva. „Jeho stav je bohužel hodně vážný, ale Rek je přes to všechno plný chuti do života a rozhodně to nechce vzdávat a to ani my. Doufáme, že na světě ještě zažije krásné chvíle a uděláme všechno, aby dostal šanci poznat svět z té lepší stránky. K tomu teď Rek potřebuje hlavně operaci, při které se nádor odstraní,“ doplnila vedoucí lanškrounského útulku.

Zaujal vás Rekův příběh a chtěli byste zuboženému pejskovi pomoci? Můžete přispět na potřebnou operaci přes portál Darujme: https://www.darujme.cz/rek nebo na účet 2288471053/5500, variabilní symbol 202410.