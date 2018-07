Regionem jezdí pět linek cyklobusů

Orlickoústecko - Po celé léto opět projíždějí Českomoravským pomezím cyklobusy, které propojují turisticky atraktivní místa. Letos navíc s řadou novinek.

Patří k nim nejen nová trasa stávajícího cyklobusu, ale zejména rozšíření celého projektu o nové linky. Celkem je tak cyklistům i pěším v Českomoravském pomezí k dispozici pět turistických autobusů, které je zavezou nejen do historických měst Litomyšl, Polička, Moravská Třebová, Svitavy a Vysoké Mýto, ale i na řadu dalších zajímavých míst. Patří k nim zámek v Nových Hradech, Toulovcovy maštale, Muzeum dýmek v Proseči, rozhledna Terezka, Hřebečské důlní stezky či rozhledna na Kozlovském kopci. Vydat se mohou také třeba na Dolní Moravu, do Čenkovic, na Šerlich, do Žďárských vrchů nebo k Sečské přehradě.

Cyklobusy jsou v provozu každou sobotu a neděli i o státních svátcích. Informace o provozu cyklobusů a tipy na výlet jsou uvedeny na portálu www.ceskomoravskepomezi.cz. (pe)