Orlickoústecko - Změna jízdních řádů přinesla lidem jednu novinku. Spojení s Moravou se dočkala severní část Podorlicka, kde lidé mohou od prosince využívat přímý autobusový spoj z Rychnova nad Kněžnou do Brna.

Region s Brnem spojila nová linka. Jezdí tam i zpět.Foto: archiv ČSAD

O autobusu se doposud moc nevědělo, ale je to skvělá zpráva. „Využívám autobus skoro každý den, jezdím za vnoučaty do Brna, protože dcera chodí do zaměstnání a někdo děti hlídat musí,“ říká důchodkyně z Rychnovska.

Linka 640384 vyráží každý den v 5.52 hod. z autobusového nádraží a zastavuje i v dalších městech regionu, jako je Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Litomyšl nebo třeba Svitavy. V Brně je těsně po deváté hodině ranní. Zpátky to pak jede v půl třetí.

Spoj tak mohou využívat i lidé, kteří si chtějí jet nakoupit do některých obchodních domů poblíž autobusového nádraží Zvonařka či kousek dál směrem na Bratislavu. Linku zajištuje ČSAD Ústí nad Orlicí.