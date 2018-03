Ředitelé potvrzeni až do roku 2024

Vysoké Mýto - Slovo do pranice. Bez váhání. Proč ne. Od příští sezony má dojít k reorganizaci soutěží, že by se zvýšil počet týmů v České fotbalové lize, čímž by se mohla otevřít pro celky z divizí cesta, jak zkusit další level. A Mýtští na to slyší. Chtějí tomu jít naproti, což mohou jejich příznivci kvitovat.