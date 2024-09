Hell’s Kitchen, tak zní název kuchařské reality show, kterou každou středu vysílá televize Nova. Profesionální kuchaři se v soutěži snaží dostat na pozici pravé ruky michelinského šéfkuchaře Radka Kašpárka, výherce navíc získá finanční odměnu 2,5 milionu korun. Z šestnácti soutěžících jich po dvou dílech zbylo už jen čtrnáct, jedním z nich je i 30letý Pavel Švestka, rodák z Ústí nad Orlicí.

Pavel je podle medailonu soutěže členem Národního týmu kuchařů a cukrářů AKC ČR. "Do soutěže se tento svobodný muž přihlásil, aby všem dokázal, jak je rychlý a zručný. I když může někdy působit trochu roztržitě. Narodil se do rodiny restauratérů, jeho otec provozoval tři podniky. Zatím nenašel tu pravou, protože žádná žena nesplňuje jeho vysoké nároky. Chtěl by mít malou restauraci, která se jednou dostane do michelinského průvodce," píše se v medailonu.

Hell’s Kitchen V zahraničí je kuchařská reality show Hell’s Kitchen známým formátem, diváci mají soutěž spojenou hlavně s nelítostným šéfkuchařem Gordonem Ramseym. V české verzi Hell’s Kitchen vede michelinský šéfkuchař Radek Kašpárek, který bude vybírat vítěze a zároveň také šéfkuchaře do své nové restaurace.

Třetí díl Hell’s Kitchen televize Nova odvysílá ve středu 11. září od 20.20 hodin.

