Zdravotníci si stěžují, že s nimi město nekomunikuje, radnice naopak tvrdí, že je vše připravené a čeká se pouze na lékaře.

„Stavbu město nechce zahájit proti vůli lékařů, které považuje za důležité partnery a zdárná realizace vyžaduje jejich součinnost,“ píše se v aktuální tiskové zprávě lanškrounské radnice.

„Nelíbí se nám, že město hází zdržení na nás. Od října se vůbec nic neudělalo, za tu dobu už mohla být studie dávno hotová, kdyby se k ní město odhodlalo,“ říká lékařka Vladimíra Resslerová.

Před dvěma měsíci se lanškrounští zdravotníci obrátili na město s výzvou, ve které žádali srovnání projektu prosazovaného radnicí s alternativním návrhem opozice. „Na tři dopisy počínaje prosincem nám město odpovědělo mailem, který přišel dvě hodiny před březnovým zastupitelstvem,“ upřesnila. Radnice zdravotníkům sdělila, že na základě odborných analýz srovnávací studii zadávat nebude.

„Když jsme chtěli analýzy vidět, bylo nám řečeno, že žádné nemají. Přiznali, že se zeptali těch, kteří projektovali stávající polikliniku,“ říká Vladimíra Resslerová.

„Nedá se očekávat, že stavba, která by měla vyšší hodnotu všech ukazatelů by mohla být levnější, než současná varianta. Nelze ani očekávat, že by mohla být rychleji realizována, když je zcela na začátku procesu, než stavba, která má vydané stavební povolení,“ dovozuje městský architekt Oldřich Bittner.

Radnice tvrdí, že je připravena stavět. „Město má k dispozici veškerou dokumentaci a platné stavební povolení. Další vývoj brzdí pouze nespolupráce ze strany lékařů a politizování problematiky zdravotnictví některými opozičními zastupiteli,“ uvádí radnice v tiskové zprávě. Přiznává, že modernizace stávající budovy bude komplikovaná. „Hlučnost a další stavební práce chod ordinací výrazně neomezí,“ slibuje vedení města.

Některé lékaře však čeká kvůli rekonstrukci polikliniky stěhování do náhradních prostor. „První věc, kterou potřebují udělat, aby mohli začít stavět je, že vystěhují tři z nás, kterým se bude bourat střecha nad hlavou. A ze tří ordinací je připravená jedna. Byla jsem se podívat na nové prostory, ale není tam udělaný ani projekt,“ podotýká lékařka Vladimíra Resslerová.

Pokud lékaři na rekonstrukci přistoupí, bude podle lanškrounské radnice nová poliklinika dokončena během tří až čtyř let.