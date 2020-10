Na základě usnesení vlády, která přijala další krizová opatření, omezí městské úřady na Orlickoústecku úřední hodiny.

“Od 12. října 2020 omezujeme úřední hodiny ve všech budovách Městského úřadu Ústí nad Orlicí pouze na pondělí a středu vždy od 8.00 do 10.00 hodin a od 14.00 do 17.00 hodin,“ informovala ústecká radnice. Městský úřad v České Třebové bude od pondělí veřejnosti přístupný pouze v pondělí a ve středu v čase od 12.00 do 17.00 hodin. „Prosíme občany, aby budovu úřadu navštěvovali pouze v neodkladných záležitostech, dezinfikovali si při příchodu ruce a dbali dalších protiepidemiologických doporučení,“ žádá zdejší radnice.