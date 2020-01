V listopadu roku 2019 začaly práce na novém vysílacím studiu a na začátku roku 2020 se stanice přemístila ze stávajícího prostorově nevyhovujícího místa do nového studia. Rádio Orlicko nyní nově můžete najít v Ústí nad Orlicí na Tvardkově ulici v budově, kde sídlí společnost Konzum. Nové studio se nachází v 6. patře domu, v kancelářích firmy Konzum, která se tak stala jedním z hlavních partnerů rozhlasové stanice. "Díky tomu, že nyní využíváme profesionální vysílací techniku, jsme schopni nejen zkvalitnit distribuovaný signál k vysílači, ale navíc můžeme například i posluchače zapojit přímo do vysílání pomocí telefonu. To se starou technikou nebylo možné," říká technik regionální stanice Rádio Orlicko, Ladislav Urbánek.

Stále zůstává z principu nízkonákladovou stanicí tvořenou dobrovolníky a nadšenci. Možná právě to způsobuje, že si Rádio Orlicko naladí stále více lidí. "Všichni z týmu rádia to děláme ve volném čase, pro zábavu, nadšenecky. Z vysílání žánrových pořadů je cítit to zapálení pro věc a to je ta přidaná hodnota. To, že to neděláme pro peníze", dodává majitel rádia Věroslav Musil. Od nového roku to není jediná změna pro rádio. Posluchačům totiž Radio Orlicko nabídne další nové pořady. Již ke konci roku 2019 se hudební rozsah stanice rozšířil. Slyšet teď ve vysílání můžete vedle alternativní, metalové a nezávislé muziky ještě pořad, který se věnuje francouzské hudební scéně. V neděli v podvečer i nový pořad věnující se hip-hopové hudbě, r'n'b a soul. Pro rok 2020 chystá stanice návrat každodenně aktualizovaného kulturního servisu, kde se posluchači dozví o chystaných, nejen kulturních akcích v regionu. V plánu je také krátké a výstižné denní zpravodajství o dění v regionu.