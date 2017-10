Rádio Orlicko poslouchají už rok

Ústí nad Orlicí - Ústecký klub Popráč v pátek ovládne narozeninová oslava rádia Orlicko, které posluchači na frekvenci 95,5 FM poslouchají už rok.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Karel Pech

Při oslavě, která začíná ve 20 hodin, zazní tóny alternativního rocku a rock'n'rollu i garage-punku v podání kapel The Complication a On The Roof z Jablonného nad Orlicí a letohradské kapely Zupper.