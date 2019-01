Rudoltice – Přípravy na charitativní akci Knoflíkiáda jsou v plném proudu.Pro všechny, které baví vyrábět a soutěžit, jsem připravila „Výzvu", kdo se chce zapojit, může se přihlásit a začít vyrábět. Každý může, jednotlivci, kolektivy, třídy či kroužky nebo třeba klub důchodců, děti i dospělí…

Výklenek s knoflíkovým návlekem, který byl zapsán do české knihy rekordů. | Foto: Krasava Šerkopová

Je však třeba se přihlásit, abychom už předem věděli, kolik Maxiknoflíků se po republice vyrábí a mohli udělat na jejich prezentaci přípravy před akcí.

Ostatní mohou přispět sbíráním volných knoflíků, rádi bychom letos dosáhli v počtu knoflíků na milionovou hranici a třeba ji i překročili. Podporu slíbil i Knoflíkářský průmysl, a. s. ze Žirovnice.

Agentura Dobrý den poskytne i ceny

Po domluvě se zástupci agentury Dobrý den, která eviduje pokusy o české rekordy, bylo rozhodnuto, že na charitativní akci Knoflíkiáda III, která proběhne 22. 6. v prostorách Nového zámku u Lanškrouna, proběhnou za přítomnosti komisaře agentury nejméně dva pokusy o nový český rekord. Při pokusu o rekord s názvem „Nejvíc knoflíků na jednom místě" bude rozhodující celkový počet všech knoflíků, přítomných a spočítaných v den akce na Zámečku a přilehlých prostorách. Započítává se i knoflíky polepený dětský kočárek, knoflíky pošité oblečení, koláže i knoflíky na mé sukni. Započítány budou i Maxiknoflíky vyrobené v rámci výzvy a pokusu o druhý český rekord.

Největší z Maxiknoflíků bude uznán českým rekordem, výrobce dostane certifikát, ať to bude jednotlivec či skupina zdarma, poplatek zaplatí pořadatel akce. Každý účastník se tak v rámci akce může stát i nečekaným držitelem českého rekordu, to už snad stojí za trochu námahy.

Agentura Dobrý den věnuje výrobcům tří největších Maxiknoflíků poslední vydání České knihy rekordů, ve kterém máme hned tři zápisy.

Zámeček vyrobí vlastní Maxiknoflík

Dříve jsme na Zámečku většinou zpracovávali na knoflíkové rekordy příspěvky ostatních, letos po dohodě s agenturou Dobrý den také vyrobíme vlastní zámecký Maxi- knoflík.

Z jakého materiálu, zatím neprozradím, zkusíme to utajit až do akce. A kdo na akci uhodne, z čeho byl zámecký Maxiknoflík vyroben pouze z informací o rozměrech a váze, dostane odměnu. Nyní mohu uvést pouze to, že bude vážit určitě přes 12 kilogramů.

Tento i ostatní Maxiknoflíky budou po akci vystaveny na Zámečku, proto jsou k výrobě vhodnější materiály odolné proti vlhkosti, která bohužel stále ve věži i sklepení je. Jsme zvědaví, z jakých materiálů se Maxiknoflíky sejdou, jakých tvarů a co vše výrobci vymyslí, fantazii se meze nekladou.

Vytvoříme jeden obří knoflík

Ze všech Maxiknoflíků, které se 22. 6. na Zámečku sejdou, bude před věží vytvořen za pomoci autorů i dobrovolníků obří knoflík se čtyřmi dírkami. Aby byl co nejzajímavější, nechám ho olemovat neobvyklým, částečně i živým lemem, jehož sestavení bude jistě pro diváky zajímavým zážitkem a pro fotografy vděčným objektem.

Vítaná bude jakákoli podpora

Chtěla bych touto cestou oslovit a poprosit všechny, kteří by mohli letos tuto akci podpořit, ať už cenami do soutěží, nebo by byli ochotni pomoci mi příspěvkem na náklady akce.

Zatím jsem na každou akci, kterou jsem pořádala, doplácela, i když se mi část prostředků podařilo získat od sponzorů a něco za vstupné, nikdy to nestačilo. Letos jsem pro vleklé a stále pokračující zdravotní problémy neměla možnost vyhledávat sponzory a patrony akce. Budu opravdu vděčná za jakoukoli podporu.

Část prostředků zajistím, ale náklady budou nemalé a nevěřím, že by se mi bez pomoci podařilo zajistit vše potřebné.

Pro koho bude určen výtěžek akce

Při Knoflíkiádě III proběhne už tradiční aukce zajímavých předmětů a ručních výrobků, jejíž výtěžek bude rozdělen mezi dva handicapované. Polovinu dostane 26letý celkově ochrnutý Tomáš Rybička, který přesto maluje hlavou velmi působivé obrázky, na Zámečku je s jeho svolením jediná stálá výstava zvětšenin jeho obrázků v republice.

Ve spolupráci s agenturou Dobrý den a díky všem dárcům se nám pro Tomáše podařilo získat od listopadu do konce ledna částku 130 000 korun na tolik potřebný nový lepší vozík se speciálními úpravami Tomášovi na míru, který by se měl už vyrábět a na jaře bude Tomášovi předán k užívání. I Tomáš si na něj přispěl, protože s jeho obrázky se prodávají pohlednice.

Druhou polovinu výtěžku z aukce dostane pětiletý Jakub Řehoř. Kubík krátce po narození prodělal silné krvácení do mozku a při následné obrně částečně ochrnul na levou polovinu těla. Intenzivní rehabilitací a používáním různých léčebných postupů a moderních přístrojů se daří Kubíčkovi rozhýbávat nohu a začíná používat i levou, velmi oslabenou ručičku.

Tyto pobyty však pojišťovna hradí jen částečně, protože Kubík jezdí i do lázní, na některé musí rodina doplácet i částky kolem 20 000 korun na pobyt. Každá koruna proto pomůže Kubíkovi zlepšit jeho zdravotní stav na celý další život, a proto jsme vděčni za každý příspěvek. Celá jeho rodina velice děkuje všem, kteří Kubíkovi už přispěli nebo ještě přispějí.

V rámci Knoflíkiády se zatím podařilo získat pro Kubíka něco přes 17 000 korun, doufám, že se tato částka ještě o hodně zvedne a pomůže Kubíkovi využít všech dostupných rehabilitačních možností pro zlepšení motoriky i řeči.

Kdo by chtěl Kubíkovi přispět už nyní, může zaslat příspěvek na Kubíkův darovací účet u společnosti Avevia, informace jsou na www.Avevia.cz pod názvem Léčebné pobyty a cyklokočárek na míru pro Jakuba Řehoře, č. ú. 2000276305/2010, v. s.11200004 k. s. 4444.

Krasava Šerkopová,

kastelánka Rudoltického Zámečku

Výzva: vyrobte Maxiknoflík

Při třetím ročníku Knoflíkiády vytvoříme i OBŘÍ KNOFLÍK. Zapojit se mohou všichni a vyhrát některou z pěkných cen.

Pravidla jsou jednoduchá:

Vyrobte co největší, nejzajímavější, nejneobvyklejší, nejzvláštnější knoflík z jakéhokoli materiálu, nejlépe však z materiálů odolných proti vlhkosti.

Knoflík musí měřit nejméně 40 x 40 cm a víc, čím větší, tím lépe a držet tvar.

Musí mít buď 2 nebo 4 dírky nebo očko jako běžné knoflíky.

Soutěží se v kategoriích (hodnocena budou první tři místa):

1. Největší vyrobený knoflík – ten, který bude mít alespoň jeden rozměr nejdelší. Tento největší knoflík se může stát uznaným Českým rekordem.

2. Tvarově nejzvláštnější knoflík.

3. Nejkrásnější knoflík - návštěvníci vyberou 3 knoflíky, porota určí pořadí.

4. Knoflík z nejzajímavějšího -nejneobvyklejšího materiálu.

Druhá soutěž bude o pokrývku hlavy s nejvíce knoflíky. Cenu dostane i nejkrásnější knoflíková pokrývka hlavy.

Třetí soutěž bude o nejvíce knoflíků na obuvi. Cenu dostane i nejkrásnější pár knoflíkové obuvi.

Čtvrtá soutěž: kdo od 31. 3. do 22. 6. nasbírá a dopraví nejvíce knoflíků, dostane odměnu.

Z maxiknoflíků dopravených předem nebo až na akci vytvoříme pod zámeckou věží OBŘÍ KNOFLÍK, který bude doplňkem českých rekordů a bude olemov