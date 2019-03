Dvacet dětí se akce zúčastnilo například v knihovně v Ústí nad Orlicí, o dvě více jich bylo v Jablonném nad Orlicí.

Přišel i Andersen

Dášenka čili život štěněte. Slavné dílo Karla Čapka a také ústřední téma letošní Noci s Andersenem v Jablonném nad Orlicí, kam přišlo „přespat“ třináct kluků a devět holek z první až páté třídy.

„Někteří se účastní opakovaně a když pak přejdou do šesté třídy, škemrají, jestli je vezmeme,“ směje se ředitelka knihovny Vladimíra Kalousková. Ale zpátky k programu: děti rozdělené do čtyř barevných skupin tu musely splnit různé úkoly. Například uskákat slalom po jedné noze, složit puzzle z rozstříhaného obrázku, čínskými hůlkami přemístit fazole do misky svého týmu či zvládnout kvíz o Dášence i jejím autorovi. Oříškem byl pak i bobřík mlčení u večeře. Okolo osmé hodiny pak děti navštívili Karel Čapek a Hans Christian Andersen v podání místních ochotníků a po setmění pak děti vyrazily na procházku městem.

Akce se v Jablonném nad Orlicí konala patnáctým rokem. „Získala si tu svou tradici, děti se na ni těší,“ potvrdila ředitelka. Cílem Noci s Andersenem je podpořit u dětí čtení, letos se připomíná i sedmdesát let od založení nakladatelství Albatros.