Kompletní sanace farem potrvá tři až pět dnů. "V 11:15 se začalo s likvidací drůbeže na farmě Netřeby, která by měla skončit během odpoledne, v chovu v Kosoříně se zřejmě práce zahájí odpoledne," řekla Nohavová. Příslušníci armády a hasičského záchranného sboru již vybili injekcemi asi 141 kusů drůbeže, které si chovali lidé v Netřebech, mrtví ptáci skončili v černých pytlích na valníku. Jednotka v bílých oblecích pak začala dezinfikovat kurníky chloraminem. Malochovy v obci čítají také 25 exotických ptáků, kteří by ale měli být ušetřeni stejně jako v Kosoříně, kde se nachází 186 papoušků, protože v klecích se nemohli setkat s virem ptačí chřipky. V obci bylo usmrceno 150 slepic a 72 holubů. Na farmě v Netřebech se využijí kontejnery s oxidem uhličitým, do nichž se bude drůbež vkládat, v Kosoříně zřejmě přijde ke slovu zaplynování, kdy se zamoří celé objekty a pak se sbírají již mrtvé kusy. V pátek by měla stav likvidačních prací vyhodnotit bezpečnostní rada kraje. Veterináři zatím nevědí, zda nenechají neusmrtit i drůbež v dalších velkochovech v okolí. "Pokud veterinární správa rozhodne ještě o další likvidaci třech chovů v tříkilometrovém pásmu, bude o tom rada jednat. Dva chovy jsou v obci Loučky a jeden v Zářecké Lhotě. Celkově jde asi o 70.000 kusů drůbeže. Není tam pozitivní nález viru, přesto veterinární správa může v rámci prevence o likvidaci rozhodnout," uvedl první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Podle ministra zemědělství Petra Gandaloviče se majitelé drůbeže dočkají v blízké době kompenzací za vybité ptáky. K obavám z epidemie nemoci není důvod, komplikace ministerstvo zaznamenalo při exportu. "Ložiska nákazy jsou ve stejné lokalitě tří- až čtyřkilometrovém pásmu a věřím, že se nákaza těmito opatřeními podaří vymýtit. Jsme připraveni na pandemický plán, který by řešila ústřední veterinární komise, ale jsem si jistý, že k podobným přísným opatřením není důvod. Problémy byly při vývozu s Ruskou federací, odpovídali jsme i na dotazy jiných zemí a jednali jsme také s Evropskou unií. Všechna bezpečnostní opatření jsme přesně dodrželi," řekl Gandalovič. Majitel nakažených chovů u Kosořína a v Netřebech Jiří Mach vyčíslil škody na desítky milionů korun.

Veterináři stále netuší, jak se ptačí nemoc mezi jednotlivými chovy šíří. "Možnosti přenosu ptačí chřipky jsme analyzovali do tří hodin do rána, ale společného jmenovatele jsme nenašli," uvedl Radek Axmann z Krajské veterinární správy v Pardubicích.

Drůbež s hasiči budou likvidovat vojáci záchranných praporů z Rakovníka a Kutné Hory. Celkem bude nasazeno 84 osob s 18 kusy techniky. Jejich úkolem je vybudovat dezinfekční koridor pro osoby a techniku opouštějící ohnisko nákazy, zabezpečit pomocné prácí při vynášení utracené drůbeže a úklidu a dezinfekce v ohniscích nákazy, informovala ČTK Jana Růžičková z generálního štábu armády.

První výskyt ptačí chřipky v chovu veterináři zjistili 20. června v Tisové na Orlickoústecku. O týden později byla nemoc zjištěna v obci Nořín, vzdálené čtyři kilometry od Tisové. Ptačí chřipka se v Česku poprvé objevila loni. Zjištěno bylo 14 případů a vždy šlo o uhynulé volně žijící ptáky - labutě.

Letos už stála ptačí chřipka podle serveru Aktuálně.cz okolo 20 milionů korun. Loni činily náklady přímo související s výskytem chřipky u ptáků asi 44 milionů.