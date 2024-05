Pstruzi z Vysokého Mýta jsou pojem v nejvyšších kruzích v Česku, a to už několik století. Pověst od úterý zná také prezident Petr Pavel. Pstruzi z řeky Loučné se dodávali na stoly českých králů a královen, protože Vysoké Mýto bylo věnné město. Do města jezdil lovit pstruhy už Tomáš Garrigue Masaryk. Málo se to ví, ale byl podle ředitele vysokomýtského muzea Jiřího Junka vášnivý rybář. Na pstruhy do Vysokého Mýta jezdil s oblibou taky herec Jan Werich.

Vysoké Mýto zasílalo své vyhlášené pstruhy z Loučné na stoly českých králů a královen pravděpodobně už od 14. století.

Pověst zná ve městě snad každý. „Pstruzi z Vysokého Mýta se dostávali na prezidentské stoly, proto jsme při uvítání pana prezidenta Petra Pavla zvolili právě tuto tradici, která pochází z dřívějších dob. Ryby pro pana prezidenta byly ze sádek, protože je jasně daný předpis, jaké potraviny se mohou dodávat. Ale v řece Loučné žijí pstruzi i dnes,“ řekla Radka Kutnarová z vysokomýtské radnice.

Tradici by rádi ve městě zase obnovili. „Českým králům, pak to přešlo i na prezidenty, jsme tradičně dodávali pstruhy do hradní kuchyně,“ připomněl dávnou tradici starosta František Jiraský a dodal, že by ji rád tímto symbolicky oživil.

Tradici vysokomýtských pstruhů popsal ředitel muzea Jiří Junek ve své knize Duhový poklad z Loučné aneb Sláva pstruhů vysokomýtských. „Příběh vysokomýtských pstruhů plynul v čase stejně, jako plynula křišťálově čistá voda řeky Loučné. Pstruzi v průběhu věků dopluli na stoly králů, císařů a prezidentů, ale i k obyčejným měšťanům i na stoly pytlákům,“ napsal Jiří Junek v úvodu knihy.

A pojí se s nimi i oslovení Kujebáci, jehož původ málokdo dnes zná. Do Vysokého Mýta přijede se zpožděním panovník. Konšelé ale mezi tím snědí připravené pohoštění. Na panovníka buď nic nezbyde, nebo je hostina posháněna ze zbytků.