Lanškroun – Další otřesný případ zacházení se psem zaznamenal zdejší psí útulek. Po týraném kříženci pudla a maltézáčka Jimmym, který po náročné léčbě natolik zesílil, že mohl být umístěn do nové rodiny, se útulek dočasně stará o dalšího vychrtlého tvora, třináctiletého baseta Dádu.

Jimmy poté, co přišel do psího útulku. | Foto: archiv útulku

V zuboženém stavu byl odebrán majitelům z Rudoltic. Vážil třináct kilo, zhruba polovinu toho, co by měl mít. „Dáda u nás přibral zhruba kilo dvacet. Má podobné zdravotní problémy jako Jimmy, ale hůře je na tom kvůli svému věku," říká Renata Kristková z psího útulku. Je přesvědčená, že takové zacházení přežil jen díky svému dobrému genetickému základu. Je ale zřejmé, že basetovi vzhledem k věku moc času nezbývá. Městu Lanškroun se už podařilo najít chovatele, který se psa ujme. Do nové rodiny se dostane zřejmě v příštím týdnu. „Baset bude umístěn do rodiny, která má chovnou stanici a s chovem těchto psů zkušenosti," uvedla vedoucí odboru životního prostředí na lanškrounské radnici Petra Juřinová. Sama má doma psy a odebrání zuboženého zvířete byl pro ni velmi smutný zážitek. S původním majitelem bylo zahájeno správní řízení, pozván bude před přestupkovou komisi. „Hrozí mu pokuta do výše půl milionu korun a dále úhrada nákladů spojených s umístěním psa do náhradní péče," dodala. Do nové rodiny bude umístěn i druhý baset, fenka, pro kterou si na stejné místo přijeli pracovníci psího útulku.

Nejdřív Jimmy, pak Dáda. Dva tak transparentní případy zanedbání výživového a celkového zdravotního stavu psa snad útulek ještě neměl. „Hubený pes, to je to nejhorší, čeho se obáváme a co nechceme v útulku vidět," povzdychla si Renata Kristková.