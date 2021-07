/FOTOGALERIE/ Tyršova veřejná plovárna ve Vysokém Mýtě se minulý týden po silné bouři doprovázené přívalovým deštěm ocitla doslova pod vodou. Po náročném začátku sezony, který poznamenaly vládní opatření, bojují nyní provozovatelé s nánosem bahna, které voda naplavila. Zavřeno bude na minimálně dalších deset dní.

Minulý týden se Tyršova veřejná plovárna po silné bouři doprovázené přívalovým deštěm ocitla doslova pod vodou. | Foto: Tyršova veřejná plovárna Vysoké Mýto

Čtvrteční bouře, která se prohnala Pardubickým krajem, zasáhla mimo jiné také Tyršovu veřejnou plovárnu. Provozovatelé nic takového nepamatují. „Plavala celá plovárna. Všechno bahno se navalilo do vody. To se za posledních dvacet let ještě nestalo,“ řekl Deníku vedoucí místní plovárny Jiří Kovařík.