První den voleb bez tlačenic

Orlickoústecko - Pět minut poté, co se v Dolním Třešňovci v budově střední zemědělské a veterinární školy otevřela volební místnost, už mělo odvoleno procento z necelých osmi set obyvatel zapsaných v seznamech.

První voliči ve volební místnosti na základní škole Dobrovského v Lanškrouně.Foto: Deník/ Jiří Šmeral

Nápor voličů, dožadujících se úderem druhé hodiny vstupu do volebních místností, aby mohli splnit svoji občanskou povinnost, se však v Lanškrouně v pátek odpoledne nekonal.

„Začínají chodit první voliči, ale zatím to na žádné fronty nevypadá. Věřím, že až dojedeme do další volební místnosti, že tam už to bude v plném proudu,“ přiblížil začátek komunálních voleb tajemník lanškrounského městského úřadu Jaroslav Brandejs.

Kontrolu volebních okrsků, kterých je ve městě osm, spojili pracovníci městského úřadu se zajištěním drobného občerstvení. „Mimoto rozvážíme s kolegyní cukry do kafe, aby nám komise vydržely a práci udělaly dobře,“ říká s úsměvem tajemník.

Páteční rozjezd komunálních voleb v Lanškrouně byl podle Jaroslava Brandejse bezproblémový. „Zatím žádný problém nenastal, vypadá to všechno naprosto v pořádku,“ potvrdil tajemník.

Vliv na průběh voleb neměla ani absence dvou členů komise v osmém volebním okrsku v Dolním Třešňovci krátce po jejich začátku. Nadpoloviční většina členů komise byla na svých místech včas.

O tom, jak komunální volby v Lanškrouně dopadly, bude podle tajemníka jasno v sobotu v podvečer. „Můj odhad je, že kolem páté, šesté hodiny bude rozhodnuto,“ domnívá se Jaroslav Brandejs.