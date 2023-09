Prvňáčky v Tisové přivítal děkan fakulty informatiky UHK Josef Hynek

Nebyl by to Josef Hynek z Vysokého Mýta, děkan Fakulty informatiky a managementu UHK (FIM UHK), kdyby začátkem září opět nenavštívil malotřídní školu v okolí. A tak i letos, již po dvanácté, zamířil pozdravit prvňáčky malotřídky v jejich první školní den, tentokrát zavítal do ZŠ a MŠ Tisová.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Vítání prvňáčků ZŠ Tisová | Foto: ZŠ Tisová