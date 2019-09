/FOTO/ Průmyslová střední škola Letohrad slavnostně otevřela rekonstruovanou budovu a přístavbu pro odborné učebny a dílny za téměř 60 milionů korun. Úvodní slavnosti se zúčastnili hejtman Martin Netolický, radní Bohumil Bernášek, radní Hana Štěpánová, starosta města Letohrad Petr Fiala, ředitel Průmyslové střední školy Jiří Štěpánek a zástupci firem, které se na celé výstavbě podíleli.

„Je to jedna z největších staveb v rámci Pardubického kraje v oblasti středního školství. Osobně považuji tento projekt za jeden z klíčových, protože podporujeme technické obory. Před několika lety učiliště bylo ve stavu, které odpovídalo situaci 70. let, proto bylo potřeba zainvestovat. Uchazeči o studium se nebudou hlásit do škol, které nemají moderní vybavení. Dnes se letohradské učiliště v tomto směru stává určitým vzorem,“ konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a radní pro školství Bohumil Bernášek k tomu dodal: „Za poslední dva roky investoval Pardubický kraj do svých středních škol částku ve výši zhruba tři čtvrtě miliardy korun. Z velké části nám v tom pomáhají evropské fondy a jsem přesvědčen, že se díky tomu zlepší podmínky jak pro naše studenty, tak i pro pedagogy.“ Bohumil Bernášek také v tento den uvedl do funkce nového ředitele školy Jiřího Štěpánka a poděkoval za předchozí vedení školy Martinu Priknerovi, který zůstává ve škole ve funkci zástupce ředitele.