„Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců v Pardubickém kraji činila ke konci roku 30 901 Kč, což je o 1 817 Kč více než ve stejném období roku 2017,“ uvedla Klára Vávrová z pardubické krajské pobočky Českého statistického úřadu.

Přepočtený počet zaměstnanců vyjadřuje zohlednění mezd pracovníků na částečný úvazek na celý.

Dvě třetiny lidí berou méně

I sami statistici potvrzují, že na těchto téměř 31 tisíc dosáhne jen část lidí. „Pro kraj platí to samé, co v republikovém měřítku. Tedy že nižší než průměrnou mzdu mají zhruba dvě třetiny zaměstnanců,“ uvedla Vávrová. Průměr totiž navyšují mzdy manažerů a šéfů. Většina lidí dosáhne odhadem sotva na 25 tisíc hrubého. „V naší firmě na dílně neznám nikoho, kdo má přes pětadvacet měsíčně,“ posteskl si údržbář z Chrudimě.

V rámci republiky na tom Pardubický kraj není nejhůř. Ve výši průměrných mezd je mezi 14 kraji ve středu tabulky na šestém místě odspodu.

V kraji si polepšili

Za poslední rok si lidé v kraji na výplatních páskách v průměru polepšili o 2065 korun. To je o 7,8 procenta. I po odečtení dvouprocentní inflace tak byli o více než pět procent bohatší než předloni.

„Nejvíce se mzdy zvýšily v ubytování, stravování a pohostinství, a to o osm procent,“ popisuje mzdový vývoj Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce ČSÚ. To se dá do určité míry připsat jako důsledek zavedení EET. Přesto i nadále si lidé z tohoto odvětví vydělávají nejméně, ani celorepublikově nedosáhli v průměru na 20 tisíc korun.

Až v květnu bude znám tzv. medián, jakási „prostřední mzda“ za Pardubický kraj. To je hodnota mzdy, která dělí pracující na dvě stejně velké poloviny, kdy jedna bere méně než tento medián, a druhá více.

Znám je však medián pro celou republiku, a ten při celočeské průměrné mzdě činí 29 247 korun. „Čtyři z pěti zaměstnanců pobírají mzdu mezi 14 475 Kč a 54 320 Kč. Mzdy zaměstnanců s nižšími platy tak i tentokrát rostly rychleji než těm s vyššími příjmy,“ uvedla analýza ČSÚ.

Znamená to, že průměrná mzda se zvyšuje pomaleji než mediánová, a zvyšuje se tak počet lidí, kteří ten průměr skutečně dosáhnou.

Češi za platy nebojují

Vzhledem k bohatství naší země jsou platy v porovnání se západem nadále velmi nízké a příliš nepřevyšují sousední země postkomunstického bloku. Důvodem je podle expertů malá ochota Čechů bojovat za růst platů, vysoký podíl průmyslu a především levných montoven, dále vysoké zdanění zdejších mezd a v neposlední řadě také velký odtok kapitálu: Zdejší firmy totiž posílají ročně na Západ svým majitelům stovky miliard na dividendách.