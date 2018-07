Prší, ale půda je stále vyprahlá

Orlickoústecko - Úbytek vody je znatelný také na dříve silně podmáčených lokalitách.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Ač je několik dní deštivo, Orlickoústecko trpí velkým deficitem vláhy. Ve spolupráci tří výzkumných institucí, Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky, Mendelovy univerzity v Brně a Státního pozemkového úřadu funguje už od roku 2012 projekt Intersucho, který mimo jiné monitoruje a předpovídá relativní nasycení půdy a intenzitu sucha pro jednotlivé okresy. Na webových stránkách projektu je možné sledovat animace průběhu sucha ve zvolených časových rozpětích. Z mapek na www.intersucho.cz pro území okresu Ústí nad Orlicí lze vyčíst, že především ve vrchní půdní vrstvě (do 40 centimetrů) se relativní nasycení půdy blíží k bodu vadnutí na Vysokomýtsku a pak v širokém pásu od Žamberka po Českou Třebovou, situace v příhraničních lesích je o něco lepší. Zato intenzita sucha (odchylka půdní vlhkosti od stavu během posledních padesáti let) je v hlubší půdní vrstvě do jednoho metru kritická i v oblasti Králického Sněžníku.

Sucho se v lesích projevuje výrazně. „Jsou ohrožené jak jarní výsadby, tak veškeré porosty, listnáče nevyjímaje. Zaznamenáváme také úbytek vody ve studánkách, pramenech v lesích, znatelný úbytek vody je i na dříve silně podmáčených lokalitách,“ řekla vedoucí lesní správy Lanškroun Jana Trejtnarová. Sucho a teplé počasí působí jako rizikový faktor pro šíření lýkožrouta. „Za běžné situace si stromy s lýkožroutem poradí, pokud jim ale chybí vláha, nevytváří pryskyřici a kořenové systémy škůdcům podlehnou. V současnosti nás tak mnohem víc než lýkožrout ohrožuje samotné sucho,“ dodala.

Sucho přináší omezení v zacházení s vodou. Většina obcí napojených na vodovody zákazy zalévání nemusela vydat, omezení zalévání, napouštění bazénů, umývání aut a podobně platí zejména tam, kde je zásobování vodou z vodojemů jako v Knapovci, místní části Ústí nad Orlicí. Společnost Tepvos, která v Ústí nad Orlicí poskytuj vodohospodářské služby, ale obecně doporučuje zacházet s vodou z vodovodů opatrně. Nabádá občany, aby bazény nenapouštěli z vodovodní přípojky, nýbrž z autocisterny. Je to rychlejší způsob a ve vodovodní síti pak nedochází k poklesu tlaku či zakalení.

Zákaz zalévání zahrádek, mytí automobilů a napouštění bazénů pitnou vodou z obecního vodovodu byl z důvodu ochrany vodních zdrojů vyhlášen i ve Výprachticích. „U našich povrchových vrtů je poznat okamžitý výkyv počasí. Když dva týdny neprší, třetí týden je vydatnost třetinová. Ale stačí pár dnů po dešti, kdy se zase voda doplní,“ řekl starosta Výprachtic Luděk Skalický. „Tohle aktuální opatření je spíše preventivní. Horší je dlouhodobý deficit spodní vody po několika letech nedostatku sněhu v zimě,“ upozornil na komplexní problém.

Voda je přijatelná

V létě je také zvýšený zájem o kvalitu vody v místech rekreačního koupání. Sucho a úbytek vody spolu s teplým počasím může kvalitu razantně snížit, ale situace v okrese Ústí nad Orlicí je zatím přijatelná. „Na Orlickoústecku monitorujeme situaci na pěti místech, na dvou plážích Pastvinské přehrady, v rybníce Dlouhý u Lanškrouna a v přírodním koupališti Tyršova plovárna ve Vysokém Mýtě. Při posledním měření byla kvalita vody všude vhodná ke koupání bez výhrad,“ řekla vedoucí oddělení obecné a komunální hygieny z územního pracoviště Krajské hygienické stanice v Ústí nad Orlicí Jitka Seidlová. Poslední měření bylo prováděno 2. července, další standardní měření je za měsíc. „Pokud bychom měli zprávy o viditelné změně kvality vody, výskytu řas a podobně, měření bychom udělali častěji, ale zatím jsme tak postupovat nemuseli,“ dodává Jitka Seidlová.

Jízdy páry povolují drážní hasiči. Z jisker hrozí požár

Orlickoústecko - K turistickým atrakcím patří každosobotní jízdy historickým vlakem z České Třebové přes Ústí nad Orlicí, Letohrad a Lichkov do Hanušovic a zpět. Většinou vlak táhne parní lokomotiva, k jejímuž nasazení se vyjadřují drážní hasiči - jednotka Hasičská záchranné služby Správy železniční dopravní cesty Česká Třebová a jednotka z místa, odkud na akci přijíždí samotná parní lokomotiva. „Při extrémním suchu je možné, že jízda parní lokomotivy bude zakázána kvůli nebezpečí požáru z jisker. Hasiči postupují podle směrnice, která při vyhlášeném nebezpečí požárů, zákazu rozdělávání ohňů a podobně zakazuje i jízdu páry. V takovém případě by parní lokomotiva mohla jet v soupravě jako nečinná, zařazená za jinou lokomotivu,“ vysvětluje tisková mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

„Ale v letošní sezóně nebyl žádný podobný zákaz vydán a ani o nejbližším víkendu se vzhledem k počasí nepředpokládá. Pokud by k tomu někdy došlo, cestující budou informováni dopravcem,“ uklidňuje Monika Bezuchová.