„I bez objížďky na Suchý vrch je problémovým úsekem silnice za obecním úřadem na výjezdu směr Pastviny,“ zmínil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Zvlášť nebezpečná je zatáčka u restaurace, ale také zúžení u hřbitovní zdi a křížení silnic směřující ke sportovnímu areálu a sokolovně. Hejtman Netolický tak prý hodlá se zastupiteli obce a Správou a údržbou silnic najít řešení, které by vedlo ke zvýšení bezpečnosti.

V to doufá i starosta obce. „U křižovatky je základní škola, kde je tedy zvýšený pohyb dětí. Naší snahou je zabezpečit ten úsek, na kterém je maximální povolená rychlost 40 kilometrů v hodině,“ uvedl Pavel Štefek, podle kterého zde ale auta projíždějí i dvakrát rychleji, než je povolená rychlost.

„Jestli se však něco skutečně změní, to je ve hvězdách,“ zmínil Štefek.

Situace se navíc zhoršila v posledních týdnech. Skrz Líšnici vede objízdná trasa do Červené Vody, která potrvá minimálně do poloviny srpna. „Výrazně to zatěžuje obec, nejsme zvyklí na kamiony, protože zde během standardního provozu už dávno platí zákaz pro tiráky přes pastvinský most,“ uvedl Štefek, podle kterého je však zároveň nutné dodat, že počet osobních aut je i přes objížďku srovnatelný. Přes Líšnici míří nejen turisté na Dolní Moravu, ale také pracující do Kvasin.

Nebezpečný úsek silnice II/312

Problematická je také silnice z Líšnice do Pastvin, která je podle dat České asociace pojišťoven nejčastějším úsekem dopravních nehod na Orlickoústecku. O tom, že pětikilometrový úsek umí řidiče pořádně potrápit, svědčí například dopravní nehoda z října minulého roku. Auto se tehdy převrátilo na střechu a řidič na místě, přes veškerou snahu zdravotníků, zraněním podlehl.

„Jednalo se o nehodu osobního vozu, který skončil na střeše. Uvnitř auta cestovaly dvě osoby – muž a dítě. Hasiči asistovali zdravotníkům při resuscitaci řidiče. I přes okamžitou péči ale lékař nakonec konstatoval u muže smrt,“ informovala mluvčí krajských hasičů Vendula Horáková.

Za poslední dva roky na tomto úseku havarovalo dvanáct řidičů, zraněno bylo sedm lidí a celková škoda se vyšplhala na téměř 1,6 milionu korun.

Na začátku letošního dubna se tam střetly dvě dodávky. I tehdy si nehoda vyžádala zranění. „V jedné z dodávek cestovali čtyři lidé, dva jsme vyprostili. Bylo zde podezření na poranění páteře a hrudníku,“ uvedl k zásahu jeho velitel Tomáš Lehký z hasičské stanice v Žamberku.

Vrtulník letecké záchranné služby transportoval zraněného člověka na traumacentrum do Hradce Králové.