Proti marketu opět bojují peticí

Choceň - Potřebuje Choceň další supermarket? Město je rozdělené. Někdo zvedá ruku pro stavbu Billy, jiní podepisují petici proti.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

Další supermarket, nebo zachování zeleně ve městě? Zastupitelé sice schválili záměr prodeje pozemků na Tocháčkově kopci pro stavbu supermarketu, ale proti je opozice i část obyvatel Chocně.

Ve městě se nyní objevila petice. Petiční výbor žádá zastupitele, aby zastavili plánovanou výstavbu obchodního centra.

Důležitá zeleň

Starosta Chocně Miroslav Kučera trvá na svém, město podle něj potřebuje další nákupní možnosti. Odvolává se při tom na požadavky místních obyvatel. Navíc je přesvědčený, že ne vždy a vše se bude líbit všem lidem.

Ovšem proti stavbě supermarketu se postavila i opozice v zastupitelstvu a ruce pro záměr prodeje pozemků nezvedla. „Výstavba Billy předpokládá odbagrování a odvezení celé části paty Tocháčkova kopce a výstavbu nějakých zajišťovacích zdí. Přitom jsme k tomu jako zastupitelé nedostali geologickou analýzu. Podle mě je to velký problém. Nehledě na to, že ta oblast je environmentálně důležitá jako zelené místo uvnitř města. Nesouhlasím s tím, aby byla zlikvidována pro účely výstavby supermarketu. Navíc ve chvíli, kdy se na opačné straně města připravuje výstavba velkého obchodního centra na pozemcích bývalé Schejbalovy továrny,“ sdělila opoziční zastupitelka Chocně Dagmar Bláhová.

Podruhé schváleno

Zastupitelé jednali o záměru prodat pozemky dvakrát. Vloni na podzim neprošel, letos v dubnu ho přijali.

Společnost Agile, která chce pozemky od města koupit, přitom část pozemků na Tocháčkově kopci vlastní už od roku 2009. Tehdy ovšem od výstavby supermarketu kvůli petici ustoupila. „Mají smlouvu o smlouvě budoucí a domnívám se, že jim zaručí předkupní právo na dokup těch chybějících dvou tisíc metrů čtverečních,“ dodala Dagmar Bláhová.

Lidé se shodují, že by další obchodní centrum uvítali, protože nyní je v Chocni pouze jeden supermarket a za dalšími nákupy dojíždějí do nedalekého Vysokého Mýta.

Odpůrci, kterým se plánovaná stavba obchodního centra na Tocháčkově kopci nelíbí, poukazují na fakt, že by se v Chocni určitě našlo vhodnější místo. „Rozhodně je možné najít v Chocni jiné plochy, zdevastované nebo nepoužitelné k estetickému zjemňování města,“ podotkla zastupitelka Bláhová. Na Tocháčkově kopci má stát Billa, Pepco a další obchod. Odpůrci poukazují i na to, že dojde k dopravním komplikacím na obchvatu, kudy denně projede přes 2500 automobilů včetně kamionů. Petici předloží výbor na jednání zastupitelstva, a to 20. června. Samotný záměr prodeje je vypsán na 18. května do 17 hodin. Poslední slovo ale budou mít zastupitelé.