Ve středu odpoledne se jich asi stovka sešla před administrativní budovou, ve které sídlí vedení společnosti. Protest svolaly odbory na podporu svých požadavků. „Odborová organizace se na kolektivním vyjednávání nedohodla na žádném bodu. Přizvaná smírčí strana po prozkoumání situace v Ivecu a jednotlivých bodů kolektivního vyjednávání spíše přitakávala ve prospěch vedení, než odborů,“ přiblížili protestující zaměstnanci.

Závodní organizace odborového svazu Kovo Karosa se na dotaz Deníku nevyjádřila. Odborový předák Bohuslav Vítek na středečním setkání pouze zopakoval, že se odbory snaží najít se zaměstnavatelem společné řešení a dohodnout se na uzavření kolektivního vyjednávání, což se však zatím nedaří.

Vedení Iveca požadavkům odborů ustoupit nehodlá a trvá na tom, že všechny závazky vůči zaměstnancům, vyplývající z platné kolektivní smlouvy firma bezezbytku splnila. Podle marketingové manažerky Kláry Rylichové kolektivní vyjednávání dosud neskončilo. „Kolektivní smlouva pro roky 2018 a 2019 je platná a účinná. Kolektivní vyjednávání o dodatku k této kolektivní smlouvě právě probíhá,“ sdělila na dotaz Deníku.

Do Mýta mají zamířit zahraniční dělníci

Asi hodinového protestu se zúčastnil i generální ředitel Iveca Jiří Vaněk, který reagoval na otázky a připomínky shromážděných zaměstnanců. Kromě mimořádné prémie, padly dotazy i na plánované navyšování počtu zahraničních dělníků. Úspěšnému výrobci autobusů se daří, kvůli navyšování výroby a situaci na českém pracovním trhu se však společnosti nedostávají pracovníci. Proto loví v zahraničních vodách.

Podle informací, které se Deníku před časem podařilo zjistit, by mohly v letošním roce zamířit do Vysokého Mýta další tři stovky zahraničních pracovníků. K 255 polským zaměstnancům, kteří už ve firmě pracují, přibude 150 gastarbeiterů z Polska, 100 z Ukrajiny a 60 z Ázerbajdžánu. Současným zaměstnancům vadí především to, že polští gastarbeiteři, které pro Iveco najímá personální agentura Grafton, mají mít lepší pracovní podmínky, než čeští kmenoví i agenturní pracovníci.

Nespokojení zaměstnanci se prostřednictvím požadavku na vyplacení mimořádné prémie za loňský rok dovolávají podílu na zlepšeném hospodářském výsledku firmy. Společnost Iveco zaměstnávala na konci loňského roku 3903 lidí, z toho 1011 pracovalo pod agenturami. Roční tržby společnosti dosáhly 23 miliard, což je šestiprocentní nárůst oproti roku 2017. V loňském roce vygenerovala firma provozní zisk 2,6 miliardy. Po zdanění dosáhl čistý zisk téměř 2,1 miliardy, zhruba o sto milionů méně než v předešlém roce. V letošním roce chce Iveco navýšit výrobu autobusů o necelá čtyři procenta.