Protesty obyvatel Polské ulice nekončí. Starosta dostal otevřený dopis

Ústí nad Orlicí - Protesty proti plánovanému dopravně urbanistickému řešení ústecké radnice v Polské ulici, které má do tří let ulici otevřít obousměrnému provozu, vzbudilo u části obyvatel města odpor. Nyní se k protestům otevřeným dopisem, který přistál minulý týden na stole starosty Petra Hájka, připojují další.

"Jsem budoucí matka, takže je to pro mě dost živé téma," píše v něm Barbora Pirklová a pokračuje: "Je možné, že v ulici Polské do budoucna bydlet nebudu, přesto pevně doufám, že realizace nikdy schválena nebude. Už kvůli bezpečnosti, hluku a emisím v okolí školy. Doufám, že své rozhodnutí ještě přehodnotíte," apeluje pisatelka na starostu.

Autorce otevřeného dopisu vadí, že ulicí, která je od osmdesátých let neprůjezdná, budou denně projíždět desítky, možná stovky aut. "Zobousměrnit silnici kolem základní školy? Takovou věc snad nemůže nikdo schválit. Frekventovaná silnice nejen kolem základní školy, ale také Rákosníčkova hřiště a dalšího hřiště u křižovatky ulic Polská a Popradská?" podivuje se nad záměrem ústeckých radních pisatelka.

Nelíbí se jí ani návrh vybudovat parkoviště před základní školou, kterému, podle studie zveřejněné radnicí pod tlakem nespokojených obyvatel teprve nedávno, mají padnout za obět vzrostlé stromy v ulici. "Zrušit další zeleň a umístit parkoviště k prvnímu stupni základní školy? Hodně štěstí učitelům, aby udrželi pozornost dětí," zlobí se Barbora Pirklová.

Podle autorky dopisu je už nyní provoz v ulici větší, než by podle dopravního značení měl být. "Možná by bylo vhodné si přijít sednout na lavičku před houpačkami a sledovat po celý den provoz, který v této ulici je. A to je zde zákaz vjezdu," vyzývá ústecké radní. "Návrhy obhajujete špatným příjezdem k bazénu a nákupnímu středisku Nová Louže. Když si projdete celé horní sídliště, narazíte pouze na čtyři ukazatele. A podotýkám ani jeden Vás správně nesměruje do těchto míst. Je zcela pochopitelné, že kdo to tu nezná, bloudí," dodává Barbora Pirklová. Domnívá se, že pro řešení problémů, kvůli kterým radnice plánuje změny zavést, by stačilo vylepšit a zpřesnit dopravní značení.

Starosta Petr Hájek redakci Deníku potvrdil, že otevřený dopis skutečně obdržel. Současně říká, že od červnového zasedání zastupitelstva, na kterém se dopravně urbanistické řešení na popud nespokojených občanů města projednávalo, se nic nezměnilo. "Situace v rámci přípravy záměru zůstává stejná, již zveřejněné stanovisko zůstává v platnosti," uvedl starosta. Veřejné projednávání záměru za účastí projektanta plánuje ústecká radnice na první polovinu září. "Na základě diskuse přistoupí rada města, potažmo zastupitelstvo k rozhodnutí," dodal Petr Hájek.