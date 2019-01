Orlickoústecko - Proteiny, bílkoviny chcete-li, jsou vysokomolekulární přírodní látky složené z aminokyselin. Proč o nich dnes budeme mluvit? Především proto, že tvoří jednu z nejdůležitějších součástí denní stravy. A také ovlivňují hlad a chuť.

Zatímco v našem jídelníčku bohužel často převažují tuky a cukry, živočišné i rostlinné proteiny v ní zoufale chybí. Přitom jejich konzumace ve správné míře a poměru je pro náš organizmus zásadní. Důvody vyjmenovává opět odbornice na zdravou výživu Radka Setrmajerová: „Konzumace proteinů je dána naší výškou a váhou a je opravdu nesmírně důležitá. Protein tvoří výplň našich svalů a velmi ovlivňuje spalování tuků a cukrů našeho těla. Jinak řečeno, když máme pevnou svalovou hmotu, můžeme si dovolit často hřešit. Naše tělo to zvládne spálit!“ Nedostatek proteinu tedy působí sníženou schopnost odbourávat tuky a následek je jasný: tělo má málo svaloviny a podstatně více tukové tkáně.



Kde vlastně rostlinné a živočišné proteiny najít? V jakém poměru a množství je přijímat? „Ženy by měly denně přijímat mezi sedmdesáti a sto gramy proteinu, muži více. U nich je doporučená hodnota osmdesát až sto čtyřicet gramů. V denní dávce by měly být z třiceti procent živočišné bílkoviny, více jak dvě třetiny pak tvoří rostlinné proteiny,“ upozorňuje na správný poměr bílkovin ve stravě Setrmajerová a přidává také několik tipů, jak životně důležité látky do jídelníčku dostat: „Živočišné bílkoviny se vyskytují třeba v mase, vajíčkách, sýrech a dalších mléčných výrobcích. Dominantních sedmdesát procet, tedy rostlinné proteiny, najdete nejvíc v zelenině, luštěninách a také je poskytuje sója.“



Zapamatovat si správný poměr živočišných a rostlinných bílkovin je také nesmírně důležité, prvně jmenované jsou totiž bohaté na kalorie a tělo je velmi dlouho zpracovává. A závěrečná rada odbornice?



„Pokud vyvážete správné množství proteinu, tak ztratíte chutě - hlavně na sladké a podobné kalorické bomby. A bude vám stačit sníst méně jídla a kila jdou velmi rychle a snadno dolů. Protože rostlinný protein blahodárně působí na štěpení tuků a cukrů,“ uzavírá „proteinové povídání“ Radka Setrmajerová.

JAN POKORNÝ