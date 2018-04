Prosklený výtah propojí patra školy v Lanškrouně

Lanškroun - Město získalo desítky milionů korun na odborné učebny.

Fyzikální učebna. Ilustrační foto.Foto: Deník/Vít Černý

Půl roku práce na projektu, rok čekání a jenom osm měsíců na stavbu. To je největší investice v dějinách Smetanovy základní školy v Lanškrouně. Z evropských fondů získala škola dotaci 35 milionů korun. Postaví za ně na půdě nové odborné učebny a také prosklený výtah. Jen na vybavení tříd půjde okolo 12 milionů korun. Hotovo má být do konce června roku 2019.

„Naše škola je sto let stará a neměli jsme další prostory, kam bychom se mohli dál rozvíjet. Půdní vestavbou zajistíme čtyři odborné učebny, a to pro výuku jazyků, polytechnickou a přírodovědnou třídu. Dojde i na rekonstrukci učebny fyziky a chemie. Tu jsme sice před lety dělali, ale doba pokročila a vybavení je dnes už zastaralé,“ přibližuje Milan Valúšek, ředitel ZŠ Smetanova v Lanškrouně.

Budovu z roku 1909 čekají zásadní stavební úpravy, díky nimž bude celá bezbariérová. Školní přístavba z 90. let a budova z roku 1909 jsou totiž v rozdílných úrovních, ale nový výtah je propojí.

Výtah zajistí větší mobilitu v základní škole. „Architektonicky půjde o pěkný prvek. Výtah bude prosklený a vhodně doplní návaznost secesní budovy s novostavbou, takže je opticky spojí. Výtah využijí hlavně provozní zaměstnanci, návštěvy a vozíčkáři, děti jím pojedou jedině s učitelem, rozhodně ne samy,“ upozornil ředitel Milan Valúšek. S humorem dodal, že po půdní vestavbě bude výška budovy úctyhodná a proběhnout celou školu bude možná na nějakou sportovní disciplínu.

Po rekonstrukci se změní mimo jiné hlavní vstup do školní budovy, který bude nově ze dvora. Děti díky tomu nebudou vybíhat na ulici a učitelé budou mít větší kontrolu během přestávek. „Celý projekt byl původně větší. Měli jsme naplánovanou i venkovní přírodovědnou učebnu, kterou jsme ale vyřadili, aby projekt prošel. I tak půjde o investici za 35 milionů korun. Pro význam školy je zásadní a posune to úroveň školství v Lanškrouně,“ podotkl Milan Valúšek.

Velký úspěch

O dotace usilovalo přes 660 projektů z celé republiky. Zhruba dvě třetiny jich ale na peníze nedosáhly. „O to je náš úspěch větší. Nejde jen o stavební úpravy, ale budou peníze i na vybavení učeben. Mohli jsme si vymyslet, co jsme chtěli. Vybavení přijde skoro na 12 milionů korun,“ řekl ředitel. A dodal, že na půdě školy zachovají některé architektonické prvky: v půdní vestavbě nechají v učebnách trámoví. „Třeba na lanškrounském gymnáziu jsou všechny tyto prvky opláštěné sádrokartonem, a to je katastrofa,“ dodal Valúšek.

Moc času neměla škola na přípravu projektu a se stavbou to bude podobné. „Více jak rok komisi trvalo, než vyhodnotila projekty. Čeká nás vypsání výběrových řízení na dodavatele. Firmy mají plno práce. Podle projektové dokumentace má realizace trvat osm měsíců,“ dodal lanškrounský starosta Radim Vetchý. Základní škola Smetanova musí stihnout rekonstrukci a půdní vestavbu do konce června příštího roku.

Druhá injekce

V krátké době se jedná v Lanškrouně o druhou dotaci v řádech desítek milionů korun pro školy. Čtyřicet milionů korun totiž získala i Základní škola Dobrovského na výstavbu regionálního polytechnického centra. „Považuji za obrovský úspěch, že jsme získali osmdesát milionů korun na rozvoj lanškrounského školství. Je to největší dotace, kterou město kdy získalo,“ uvedl starosta Radim Vetchý.