Propouštění v depu nehrozí, tvrdí České dráhy

Česká Třebová - České dráhy (ČD) nemají v plánu propouštět technické pracovníky z českotřebovského depa kolejových vozidel. Ujistily o tom při setkání hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického s členy představenstva ČD.

Depo kolejových vozidel. Ilustrační foto.Foto: Michal Horák

Rozruch mezi železničáři, ale i na kraji vyvolala zpráva, že dráhy připravují organizační změny, které přinesou útlum opravárenství kolejových vozidel v České Třebové. Hejtmanství dalo jasně najevo, že pokud by dráhy depo v České Třebové zrušily a opravárenství přesunuly mimo Pardubický kraj, také by nemusely získat desetiletý kontrakt na zajištění železniční dopravní obslužnosti v regionu, který je právě teď ve hře.

„Byl jsem ujištěn, že se tato organizační změna nedotkne technických profesí ve smyslu jejich propuštění, což je pro mne nejdůležitější informace. Dráhy však počítají s tím, že by někteří zaměstnanci do budoucna museli za prací cestovat například do Pardubic či Prahy,“ uvedl ke schůzce Martin Netolický.

Mezi železničáři však stále panuje nejistota. Informace, které k nim přicházejí, se prý mění ze dne na den, a tak železniční odbory zůstávají ve střehu.

Odbory si chtějí vše ujasnit na schůzce s managementem. „Požadovali jsme, aby s námi jednal a přišel říct své záměry,“ uvedl Zdeněk Jindra ze závodního výboru odborového sdružení železničářů depa v České Třebové. Jednání odborářů ze všech dep bylo zatím odloženo, protože jasněji by mělo být po plánovaném setkání celého managementu Českých drah.

Že organizační změny ještě nebyly schváleny, potvrdil Deníku i mluvčí drah Radek Joklík. „Optimalizace opravárenství je stále ´živý dokument´, na kterém se pracuje. Zatím ho definitivně neprojednaly ani orgány společnosti,“ uvedl. Podle Joklíka je cílem projektu zefektivnit údržbu a opravy vozidel Českých drah, což by mělo generovat úspory v řádu desítek milionů korun ročně.

„Depa - máme jich pět v celé republice - by měla administrativně zaniknout jako samostatné jednotky na jaře. Nezaniknou však fyzicky, ale změní se systém řízení a organizace práce v segmentu oprav a údržby vozidel. Depa nebudou mít nadále samostatné vedení v čele s vrchním přednostou a budou řízena centrálně. Pro většinu zaměstnanců se tím nic nemění. V žádném případě nehodláme propouštět provozní zaměstnance!“ deklaroval mluvčí ČD.

Pokud by byl návrh optimalizace opravárenství schválen, mělo by v celé republice zaniknout zhruba 60 úřednických a vedoucích pozic. „Ani v České Třebové se nechystá propuštění provozních zaměstnanců. Naopak. Tyto zaměstnance potřebujeme, neustále je hledáme a přijímáme nové,“ podotkl Radek Joklík.

Česká Třebová si vysloužila přezdívku město železničářů. Hejtman Martin Netolický apeluje na České dráhy, aby se jakékoliv organizační změny nedotkly tohoto města, které je na železnici dlouhodobě úzce vázané, víc než Prahy či Brna. „Navíc jednáme o dalším rozvoji VOŠ a SŠ technické, a proto mi přijde velice nešťastné vnášet tímto způsobem nervozitu nejen mezi současné zaměstnance, ale i budoucí absolventy školy,“ komentoval rozruch kolem českotřebovského depa hejtman Netolický.

V České Třebové budou diskutovat nad plány modernizace železničího uzlu

Česká Třebová - Na jedenáctého dubna od 16 hodin je do velkého sálu restaurace Národní dům v České Třebové naplánováno veřejné představení projektu modernizace železničního uzlu Česká Třebová. Prezentace se ujmou zástupci Správy železniční dopravní cesty – Stavební správy východ Olomouc a projektové organizace Sudop Brno. Dá se očekávat, že jednání bude bouřlivé, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický zveřejnil na svém facebookovém profilu vizualizace protihlukových stěn, které mají stát u kolejí a reakce veřejnosti byly velice kritické.