Ačkoli se prázdniny přehouply do své druhé poloviny, v Deníku dál běží oblíbený projekt Jak jsme žili za dob Československa.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Každý pátek přinášíme na stránkách Orlického deníku historické fotografie z let 1918 1992 a příští stránka může být třeba právě vaše. Od září se do Deníku vrací projekt Naši prvňáci a v Týdeníku Podorlicka pak každou středu vychází seriál Naši hasiči, kam můžete stále posílat své aktuality z činnosti dobrovolných hasičů napříč Orlickoústeckem. Do všech projektů Deníku se můžete přihlásit na iva.janouskova@denik.cz.