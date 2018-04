Projekt Ukrajina už přivede jen sestry

Pardubický kraj - Další lékaři už díky projektu Ukrajina do nemocnic nepřijdou. Kraj však stále počítá s příchodem ukrajinských sester.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jiří Sejkora

S rozpaky reagují nemocnice v Pardubickém kraji na ukončení projektu, který umožňoval příchod lékařů, lékárníků a stomatologů z Ukrajiny. Ti zde mohli pracovat za mírnějších podmínek než čeští a ostatní zahraniční lékaři. O zastavení projektu rozhodla vláda.

Chodu nemocnic to ale větší problémy nepřidělá. V pěti krajských nemocnicích v současnosti pracuje 114 lékařů ze zahraničí. Z toho je sice 36 lékařů z Ukrajiny, z nich ale pouze devět spadá do podmínek „projektu Ukrajina“.

„Se zaměstnáváním lékařů ze zahraničí včetně Ukrajiny máme pozitivní zkušenosti,“ uvedl mluvčí Nemocnic Pardubického kraje Dušan Korel.

Jak podotkl, snahy o zastavení projektu Ukrajina vnímá spíše jako „účelovou záležitost, která má uměle zvýšit nedostatek lékařů“.

Kriticky na vládní rozhodnutí reagoval i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Nesouhlasím s tím,“ řekl.

Například jen Pardubická nemocnice zaměstnává na čtyřicet lékařů – cizinců. Většinou jde o Slováky. Z Ukrajiny je lékařů šest, z toho ale jen jeden z projektu Ukrajina. Zbývajících pět lékařů přišlo už dříve.

Projekt ministerstva zdravotnictví s názvem Ukrajina výrazně zjednodušoval a zkracoval vyřizování dokumentů a zaměstnávání zdravotnických pracovníků z Ukrajiny. Byli tak zvýhodněni před lékaři z jiných států, kteří musejí splnit jazykovou a odbornou zkoušku, povinnou praxi a pracovat pod dohledem, čemuž se ukrajinští doktoři vyhnuli. Proti tomu se však postavily lékařská i stomatologická komora a vláda jim dala zapravdu.

Nelékařských pracovníků se však pozastavení projektu Ukrajina netýká, takže například sestry budou mít přijetí stále zjednodušené.

„Právě nyní je na Ukrajině personální šéf nemocnic, aby dojednal příchod dalších sester do našich nemocnic,“ uvedl Netolický.

Podle vedení nemocnic v kraji si ukrajinští zdravotníci váží práce a pomáhají řešit nedostatek českých lékařů v nemocnicích.

„Lékaři z 'projektu Ukrajina' zatím nemohou pracovat samostatně, v krátkodobém horizontu by tedy jejich odchod a zastavení projektu neměl vliv na provoz nemocnic. Z dlouhodobého pohledu by se projevil hlavně v menších nemocnicích, chodu větších nemocnic by se nijak výrazně nedotkl,“ uzavřel Korel.

Třeba předseda správní rady nadačního fondu S námi je tu lépe! Orlickoústecké nemocnice a šéf úspěšné jablonecké firmy Isolit-Bravo Kvido Štěpánek naopak ukončení projektu kvituje.

„Jestliže třeba na řízení vysokozdvižného vozíku nestačí ukrajinské oprávnění a dotyčný Ukrajinec musí absolvovat kurz i zkoušky v České republice znovu, jak potom bylo možné beze zkoušek nostrifikovat lékařské vzdělání?! Dobrých českých lékařů je dost a jejich nedostatek vyplývá jen ze špatného řízení zdravotnictví,“ podotkl Štěpánek.