Silničáři otevřeli první ze třech úseků modernizované silnice z Českých Libchav do Chocně, teď přijde na řadu další část. Projeďte se po takřka nové silnici ve videu.

Stavba byla před několika dny otevřena a již slouží veřejnosti. | Video: Martin Netolický

"V rámci modernizací a rekonstrukcí silnic navazujících na již realizované úseky dálnice D35 v Pardubický kraj byla provedena celková obnova silnice II/312 z Dolních Libchav do obce Orlické Podhůří, místní části Rozsocha. Stavba byla před několika dny otevřena a již slouží veřejnosti. Bezprostředně došlo k zahájení stavby na téže silnici v úseku Mostek u Chocně - Hemže - Choceň. Jedná se o jeden z dálničních přivaděčů napojující severní část našeho kraje na budoucí dálnici vedoucí kolem Vysokého Mýta," uvdl hejtman Martin Netolický.

Modernizace 12 kilometrů dlouhé silnice II/312 z Českých Libchav do Chocně, která by měla stáhnout tranzitní dopravu na dálnici z větší části orlickoústeckého okresu, začala na jařě. Od prvního dubna byla uzavřena právě v úseku Rozsocha - České Libchavy, provoz byl odkláněn přes Orlické Podhůří a Libchavy. Nyní se začne rekonstruovat opačný konec silnice - z Chocně do Mostku, ten bude také hotový ještě letos. Příští rok pak silničáři opraví poslední, prostřední úsek z Mostku do Rozsochy.

Silnice Choceň - České Libchavy a fáze jejích opravZdroj: Pardubický kraj

Mnozí řidiči kritizovali, že kraj nechal klikatou silnici jen rekonstruovat, až na výjimky nedošlo k jejímu rozšíření a narovnání zatáček. Kraj přitom do rekonstrukce nedal ani korunu, celou opravu za 204 milionů korun bez DPH zaplatí stát. Hejtmanství naopak kvůli přivaděčům ustavičně žadoní stát o další peníze. I to je terčem kritiky. "Kdyby kraj přihodil také něco, mohl být projekt velkorysejší," řekl Zdeněk Husar z Chocně.

Lepší parametry než klikatá silnička z Českých Libchav do Chocně bude mít až navazující úsek z Chocně kolem Vysokého Mýta na dálnici D35, který povede ve své většině ve zcela nové trase jako obchvat obou měst.