V Chocni v parku lze najít cestovatelskou zajímavost, bosonohou stezku na rovnoběžce.

Stezka Projděte se bosou nohou po 50. rovnoběžce | Foto: Archiv

Projděte se bosou nohou po 50. rovnoběžce, vyzývá. Její umístění je geografickou zvláštností, která může přilákat k návštěvě nejen jednotlivce, ale i celé rodiny. I samotné město Choceň stojí za prohlídku. Je to malebná městská oáza klidu uprostřed přírody. Přímo z města lze vstoupit do přírodní rezervace Peliny v údolí Tiché Orlice ve které prochází cyklostezka z Vysokého Mýta do Letohradu, dále pak do rozlehlých okolních lesů nebo vyplout na kánoi po Tiché Orlici.