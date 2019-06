Povinnost postarat se o volně žijící zvířata přitom ukládá městům a obcím zákon.

Nejlepší cestu spatřují členové spolku v povinném čipování a časných kastracích toulavých koček. „Polodivoké kočky, zvyklé žít v určitých lokalitách, by se měly vykastrovat a vrátit zpět. Za to by měla převzít města odpovědnost. Dnes často jen vydají nesmyslné zákazy krmení koček, čímž ale situaci jenom zhorší,“ řekla členka spolku Adéla Kroupová.

Prozatím jediným městem v Pardubickém kraji, které se zapojilo do programu sdružení Můj život s kočkou, je Polička. „Město hradí kastrace a ošetření nalezených toulavých koček, se kterými jejich nálezce navštíví veterinárního lékaře, od roku 2017. Již několik let předtím město hradilo část veterinární péče s kastrací, poskytovanou nalezeným kočkám v místním útulku,“ uvedl starosta Jaroslav Martinů.

Zájem o kastrace se podle starosty neustále zvyšuje. „Zatímco loňské náklady byly necelých 100 tisíc, letos již město za kastrace a ošetření koček uhradilo 112 tisíc korun. Od zavedení programu je poměrně krátká doba, mám ale za to, že toulavých koček ve městě ubylo,“ dodal Martinů.

Přestože nejsou zapojena přímo v uvedeném programu, nenechávají ani ostatní města péči o volně žijící kočky náhodě. Podle většiny radnic ale kočky nepředstavují nijak zásadní problém. „Město v případě upozornění občanů zajistí odchyt kočky městskou policií a po kastraci ji opět vypouští do jejího prostředí. Ročně jde skutečně jen o několik případů. Financování kastrace těchto koček je součástí příspěvku na zajištění provozu útulku pro psy, který zahrnuje mimo jiné i veterinární péči,“ sdělila Nataša Hradní z tiskového úseku pardubické radnice.