Orlickoústecko – Zhruba polovinu ozimého ječmene už mají zemědělci pod střechou, sklizeň je ale na Orlickoústecku teprve v počátcích. V Pardubickém kraji bylo na začátku týdne sklizeno něco přes čtyři procenta z více než 79 tisíc hektarů obilovin a necelá čtyři procenta z 28 tisíc hektarů řepky. Na celorepublikové úrovni je nejvíc obilovin sklizeno v Jihomoravském kraji, naopak nejpomalejší průběh zaznamenává Karlovarský kraj. Ve srovnání s loňským rokem je průběh pomalejší.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Karel Pech

Čeští zemědělci očekávají o něco nižší sklizeň, než byla loňská nadprůměrná. Přesto by měla pokrýt domácí spotřebu.

„Nevidím to černě, pod průměr určitě nepůjdeme," odhaduje soukromý zemědělec Josef Papáček z farmy Kaliště. Do polí ještě nevyjel, ozimý ječmen nesel, a tak čeká na sklizeň řepky, pšenice a hrachu. Zatímco pro tyto plodiny bylo vláhy relativně dost, potýká se se suchem na pastvinách. Jeho farma je totiž zaměřená na chov skotu. „Sucho je letos lokální. Skoro tady nepršelo, pastviny byly žluté. Musel jsem přikrmovat. Zatímco dřív jsem býval soběstačný, letos už nakupuju krmení na zimu," uvedl.

Vrásky na čele mají zemědělci nejen ze sucha, další jim přidávají obavy o odbyt plodin a jejich výkupní cenu i personální situace v zemědělství. Zatímco nad výkupní cenou obilovin visí otazník, jistotou je pro zemědělce řepka.

„Je nejjistější, o ni je zájem, tam bude odbyt za slušnou cenu," potvrzuje ředitel ústecké Agrární komory František Smítal s tím, že i přesto se žluté plochy řepky v okrese na úkor obilovin nerozšiřují. „Průměr je deset, dvanáct procent osevní plochy," tvrdí ředitel. V republice však výměra řepky meziročně vzrostla o 7,3 % na 393 tisíc hektarů.

Výkupní cena obilovin se bude odvíjet nejen od jejich kvality, která je základním kritériem. Určují ji světové burzy a v její neprospěch hrají relativně vysoké zásoby z minulých sklizní. Signály nejsou podle Františka Smítala moc příznivé. Dovedl by si představit jiný scénář, který by nahradil obavy zemědělců o cenu. „Vyvážíme například dva miliony tun obilí, a přitom sem dovážíme padesát procent vepřového masa. Kdyby tady ta prasata byla, obiloviny by spotřebovala. Kdežto když se plodiny vyvezou, je to za cenu, kterou si diktuje odběratel, a ta může být zoufalá, pokud se v Evropě urodí zase tolik obilovin co loni," vysvětluje ředitel okresní Agrární komory.