Zima už je doslova na spadnutí. Připravují se na ni intenzivně i silničáři v Pardubickém kraji. Údržbu silnic prvních tříd na Orlickoústecku a Svitavsku bude provázet několik novinek.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jeden ze dvou dispečinků silničářů se přestěhoval do vyšších poloh. „Pro letošní rok jsme monitorovací úsek z České Třebové přemístili do Králík, blíže do hor, a toz prostého důvodu – abychom vytvořili lepší podmínky pro pružnější reakcev jedné z kritických lokalit našeho obvodu,“ uvedl šéf zimní údržby Pavel Jerie ze společnosti Sovis CZ.