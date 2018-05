Přívětivé úřady? Pardubice, Lanškroun a taky Chrudim

Účetní finanční a investiční FINANČNÍ ÚČETNÍ. Požadované vzdělání: úsv. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU: Komenského č.p. 1122, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, NÁSTUP MOŽNÝ DLE DOHODY, PRACOVNÍ NÁPLŇ: , - zaúčtování účetních dokladů a zpracovaní účetních dat do účetních knih a evidencí DPH našich klientů, - příprava účetní závěrky, řešení daňových a účetních záležitostí klientů, POŽADUJEME: , - orientace v českých účetních standardech a v principech daně z přidané hodnoty a daně z příjmů, - práce s tabulkami v Excelu, - přivítáme, pokud máte zkušenost se sw Entry, - cizí jazyky základní úroveň - porozumění účetnímu dokladu (faktuře) v anglickém jazyce, NABÍZÍME: , - flexibilní začátek/konec pracovní doby, - stravenky, - dovolená 5 týdnů, - školení, - možnost občasné práce z domova, - práce v open space kanceláři, v malém kolektivu, - k dispozici kuchyňka, KONTAKT: emailem. Pracoviště: Suldovský a partneři, a.s., provozovna, Komenského, č.p. 1122, 563 01 Lanškroun. Informace: Zdenka Kodytková, +420 465 325 755.

Učitelé odborných předmětů (kromě pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) UČITEL/KA ODBORNÉHO VÝCVIKU OBORU AUTOMECHANIK. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25020 kč, mzda max. 29400 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto, Mládežnická 380, přijme do pracovního poměru učitele/ku odborného výcviku oboru automechanik, PLATOVÁ TŘÍDA: 10, POŽADOVANÁ KVALIFIKACE: , - výuční list v oboru automechanik , - maturitní vzdělání a doplňkové pedagogické vzdělání výhodou, - minimálně 5 let odborné praxe, - znalost seřizování, diagnostiky a oprav dopravních prostředků, POŽADOVANÉ DOKLADY:, - profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, - kopie dokladů o dosaženém vzdělání, Nutná trestní bezúhonnost., Bližší informace podá p. Zdeněk Dušek na tel: 465 420 405., V PŘÍPADĚ ZÁJMU ZAŠLETE PROFESNÍ ŽIVOTOPIS NA E-MAIL: sekretariat@isstvm.cz DO 7.6.2018. Pracoviště: Integrovaná střední škola technická, vysoké mýto, mládežnická 380, Mládežnická, č.p. 380, 566 01 Vysoké Mýto. Informace: Zlatuše Venigerová, +420 465 420 405.