Příští rok by měly parní vlaky z Orlickoústecka opět vyrazit do Polska

Historický parní vlak bude příští rok opět jezdit z Ústí nad Orlicí do polského Dzierżoniówa nebo do Slezské Javořiny. V letošním roce se tyto dvě jízdy setkaly s velkým ohlasem cestujících, a proto by chtěl kraj za výrazného přispění evropských fondů v této akci pokračovat. Pokud bude žádost o dotaci úspěšná, měla by se jízda konat v sobotu 29. dubna. Jízdné bude 110 korun na osobu bez ohledu na délku trasy

Ilustrační foto | Foto: Pardubický kraj