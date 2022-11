Na tradiční místo do trávníku v blízkosti Muzea českého karosářství strom osadili zaměstnanci technických služeb v pondělí 21. listopadu. S převozem a osazením stromu pomohly Městské lesy Vysoké Mýto. Na náměstí to tentokrát neměl daleko. Vyrostl v Hradecké ulici na soukromém pozemku rodiny Němečkovy, která ho darovala, aby zkrášlil vysokomýtské Vánoce. Strom má 25 let a měří přibližně 12 metrů.