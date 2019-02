Orlickoústecko – Pětadvacáté výročí „sametové revoluce" se blíží.

Orlický deník připravuje seriál materiálů věnovaných nejen „sametu", ale také životu v naší společnosti v době „normalizace" a jeho porovnání s životem v Česku dnes. Tento seriál je otevřený i pro čtenáře Orlického deníku, kteří se na něm mohou podílet. Jak vzpomínáte na život před devětaosmdesátým rokem? Stáli jste fronty na všechno možné i nemožné? Pamatujete si „vánoční balíčky"? Sháněli jste bony na rifle? Otázek by mohlo být samozřejmě mnohem víc… Pokud se chcete o své vzpomínky podělit, napište nám na adresu Orlický deník, T. G. Masaryka 96, Ústí nad Orlicí nebo pošlete svůj text na mail karel.pokorny@denik.cz. Máte-li i dobové fotografie, které život v „rozvinuté socialistické společnosti" dokumentují, pošlete je s komentářem také, rádi je na našich stránkách zveřejníme. Hlavně pamětníci mají možnost připomenout současné generaci, jak se „za socialismu" žilo.

Přivítáme ovšem i váš pohled na naši současnou společnost v době, kdy za sebou máme čtvrtstoletí svobody a demokracie. Čeho si ceníte nejvíc a co vám naopak vadí? To vše můžete redakci Orlického deníku napsat. A také na toto téma diskutovat na našem webu či facebooku. Těšíme se na vaše názory!

