Orlickoústecko - Cesta bez přestupů a navíc supermoderním vlakem je na dosah.

Přímý vlak z Ústí do Polska? Po pěti letech zase možná ano.Foto: archiv Pardubického kraje

Čtyři a půl hodiny. Tak dlouho trvá, než se cestující z Pardubic dostane do polské Vratislavi, navíc musí na trase Ústí nad Orlicí – Vratislav minimálně jednou přesedat. Tomu by už brzy mohl být konec. Kraj totiž jednal s představiteli Českých drah a zástupci Dolnoslezského vojvodství o možném zavedení přímého vlakového spoje z Ústí do polské Vratislavi.

Řeší praktické otázky

Trať z Letohradu směrem na Králicko a dál byla elektrizována před několika lety, zájem na tom měla i polská strana. „Bohužel tato nákladná modernizace nebyla plně využita pro cestující, což je samozřejmě velká škoda,“ konstatoval hejtman Pardubického kraje Martin Netolický s tím, že poslední přímé spojení existovalo v roce 2013. „Při vhodném napojení by se mohlo jednat o velmi pohodlné spojení s návazností na vlak do Prahy či Brna,“ podotkl hejtman a pokračoval: „Chceme proto jednat se zástupci Českých drah a dopravce Koleje Dolnośląskie, který je ve vlastnictví Dolnoslezského vojvodství. Polská strana nám nabízí využití velmi moderních a luxusních souprav pro zajištění přímého a pohodlného spojení.“

Supermoderní vlaková souprava polské výroby Newag Impuls by tak reálně mohla jezdit už od nového jízdního řádu. Zbývá vyřešit praktické náležitosti, jako je kategorie vlaku či počet zastávek. „První navržený model jízdního řádu je nastaven tak, aby vyhovoval polohám vlaků v Ústí nad Orlicí, což je vzhledem k zaplněnosti tohoto dopravního uzlu velmi komplikované. Musíme si také říci, zda se má jednat o vlak, jehož cílem bude co nejrychlejší spojení Ústí nad Orlicí a Vratislavi, nebo o spoj, který bude zajišťovat také vnitrokrajskou železniční obslužnost,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš s tím, že nyní bude kromě jízdního řádu řešen také ekonomický model navržených řešení. Další jednání je v plánu v polovině února.